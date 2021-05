Svær eftermiddag for Sallingsund FC: Taber lokalopgør til MorsØ FC

NYKØBING:Lørdag eftermiddag var der lokalopgør i Serie 2, da MorsØ FC hjemme i Nykøbing tog imod Sallingsund FC. Her var det hjemmeholdet, som spillede bedst og vandt kampen sikkert 2-0.

Allerede inden kampen var Sallingsund FC udfordret.

- Vi var kun afsted med 11 spillere i dag. Vi havde to skader og havde flere afbud, så det var et meget uprøvet hold, vi spillede med i dag, hvor flere måtte spille ude af deres vante position, siger træner for Sallingsund FC Jeppe Poulsen.

Derfor forsøgte Sallingsund FC fra starten af kampen at trække sig tilbage og overlade initiativet til MorsØ FC. Men efter 11 minutter slog morsingboerne til. Her blev der slået et indlæg fra højre side ind i feltet, som Mads Høje Nørvang Nielsen fik hovedet på og sendte bolden i mål.

Resten af første halvleg fortsatte MorsØ FC at være boldbesiddende og spillede sig frem til chancer, og kort før pausefløjtet scorende de igen. Scoringen kom efter et godt gennemspillet angreb i venstre side, hvor bolden blev slået modsat til Emil Nikolajsen. Han headede bolden videre til Lukas Riis Jespersen, der sparkede bolden i mål.

- Jeg er glad for, at vi scorede til 2-0 inden pausen, fordi de trak tempoet ud og lullede os i søvn. Det lykkedes især i anden halvleg, så det var vigtigt, at vi fik den scoring, siger spillende træner for MorsØ FC, Mickey Berg.

Anden halvleg var mere chancefattig, hvor begge hold havde svært ved at kreere chancerne. Sallingsund FC forsøgte at presse på, men de manglende udskiftningsmuligheder gjorde, at de løb tør fra kræfter.

- Vi kom frem til chancer, men de sidste 20 minutter var ren overlevelse fra vores side, fordi vi ikke havde flere kræfter. Men jeg synes, at vi gjorde det godt omstændighederne taget i betragtning, siger Jeppe Poulsen.

Derfor blev der ikke scoret flere mål i kampen, og MorsØ FC kunne juble over en sejr på 2-0 og tre point på kontoen.

- Det var en lidt mærkelig kamp, hvor anden halvleg blev chancefattig. Men vi gik efter tre point, og det fik vi, og det er vi selvfølgelig glade for, siger Mickey Berg.

Kampfakta:

Fodbold, Serie 2

MorsØ FC

Sallingsund FC

Resultat: 2-0

Pause: 2-0

Mål: 1-0 Mads Høje Nørvang Nielsen (11) og 2-0 Lukas Riis Jespersen (45)