Svindel-sms: Borger tæt på at miste 44.000 kroner

Det er teksten på en sms, som borgere i Morsø Kommune hen over påsken har modtaget. Og sms'en indeholder også et link, som umiddelbart kunne ligne et, der tilhører kommunen.

Men det er nogle svindlere, som på en måde forsøger at få adgang til borgernes private oplysninger, advarer Morsø Kommune i et opslag på Facebook.

Tirsdag havde kommunen fået over 15 henvendelser. Og i ét tilfælde havde svindlerne held til at trække 44.000 kroner fra en borgers konto. Det lykkedes dog banken at stoppe overførslen og lukke den pågældendes kort.

Kommunen understreger, at det offentlige aldrig sender officielle henvendelser ud via borgernes private mailadresser eller mobiltelefoner. Den slags bliver altid sendt via Digital Post. Og der vil altså aldrig optræde et direkte link, sådan som det var tilfældet i den pågældende snyde-sms.

