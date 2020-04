Sydfransk høgeørn trak fuglekiggere til Mors

Meldingen om, at en sydfransk høgeørn havde valgt at overnatte ved Højriis på Mors, fik søndag morgen ornitologer fra nær og fjern til at sætte kurs mod øen.

Det specielle var, at fuglen faktisk slet ikke var set på det tidspunkt. Men da fuglen i 2019 blev ringmærket som unge nær Camargue i Sydfrankrig, blev den udstyret med en gps-sender. Høgeørn er nemlig en sjælden ynglefugl i Frankrig, og man ønskede via et projekt at overvåge nogle af fuglenes færden. Og nu viste gps-koordinaterne altså, at fuglen opholdt sig på Mors.

- Franskmændene havde lagt en historie ud på deres blog, fordi de syntes, det var en pudsig historie, at fuglen var fløjet så langt nordpå. Det var der nogle danske ornitologer, der havde set, og vi kunne jo se, at det var omkring Mors. Og så var franskmændene så venlige at oplyse de præcise koordinater, da de blev spurgt om det, fortæller Tim Hesselballe, der var en af de ornitologer, der søndag skyndte sig at køre til Mors for at se, om han kunne spotte fuglen.

Koordinaterne, som blev meldt ud søndag morgen og hurtigt spredt blandt ornitologerne, fortalte kun, hvor fuglen havde opholdt sig lige på det tidspunkt, placeringen blev sendt fra gps'en, så om den stadig var på samme placering kunne man ikke være sikker på. Meldingerne fra Frankrig viste også, at høgeørnen faktisk også havde overnattet i skovene omkring Højriis allerede fra fredag til lørdag, hvorefter den havde taget en udflugt op til Nordsøkysten og vendt tilbage igen.

Ornitologerne, der begyndte at ankomme allerede fra klokken lidt over otte søndag morgen, kom til at vente længe fra deres udkigspost på Skræppedalsvej. Først ved 13-tiden spottede den lokale fuglekigger Jens Kristian Kjærgaard ørnen, da den lettede fra nogle grantræer langt væk. Fuglen kredsede lidt og blev set af mange, før den forsvandt i retning af Glyngøre.

Ifølge Tim Hesselballe er det kun 6. gang, der er set høgeørn i Danmark.