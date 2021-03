Sydmors Skole og Børnehus får millioner fra LEGO Fonden

VILS:Sydmors Skole og Børnehus er blandt de 12 skoler over hele landet, der får en millionbevilling fra LEGO Fonden. Det skriver Morsø Kommune i en pressemeddelelse.

Skolen indgår i et nyt skoleudviklingsprojekt, Play@Heart, der giver de deltagende skoler en unik mulighed for at udvikle og arbejde med legende tilgange til teknologiforståelse og legens betydning i forhold til at skabe god undervisning i en skolekontekst

Det vakte stor jubel på Sydmors Skole og Børnehus, da de modtog den gode nyhed, fortæller skoleleder Tenna Bilstrup.

- Vi, både børn og voksne, skal i fællesskab ind i en lege – og læringsproces, der rækker flere år ud i fremtiden. Vores fokus er kontinuerligt at skabe størst mulig trivsel og læring for alle vores elever. Dette projekt er en solid hånd i ryggen af denne ambition. Med Play@Heart træder vi ind i fremtidens læringsrum på tværs af alle årgange og fag, siger Tenna Bilstrup.

De 12 skoler i projektet etablerer nyskabende og utraditionelle læringsmiljøer, såkaldte ‘PlaySpaces’, hvor både voksne og børn kan lege, eksperimentere, lære og være kreative med teknologi.

Viceskoleleder Søren Østergaard har også store forventninger til projektet:

- Samfundet kalder på innovative unge mennesker, der tør og har lyst til at udvikle, opfinde og kreere. De kompetencer kan vi forhåbentlig opkvalificere med projektet, den didaktiske tilgang og de teknologiske muligheder vi nu får, siger han.

Erfaringer fra projektet vil blive delt og udbredt på tværs af landets 98 kommuner og bragt i spil som inspiration til arbejdet med teknologiforståelse i grundskolen.