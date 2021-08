Sygeplejersker greb padlen for bedre vilkår

NYKØBING:En sommerferie, et europamesterskab i fodbold og en olympiade i Tokyo har gjort det mere end svært for de strejkende sygeplejersker at nå ud med deres budskab.

Derfor tog sygeplejerskerne onsdag eftermiddag skeen i den anden hånd og arrangerede en anderledes demonstration i Klosterbugten i Nykøbing.

- Vi ville gerne finde en anderledes måde at markere vores strejke på, for vi synes, vi har været ganske usynlige i medierne indtil nu, siger Birgitte Wensien, sygeplejerske i dagkirurgisk operation i Thisted.

Godt syv uger er der gået, siden sygeplejerskerne nedlagde arbejdet i håbet om at gøre op med tjenestemandsreformen fra 1969 og sikre sig bedre arbejdsvilkår - bedre bemanding, mere tid til patienterne og selvfølgelig en fair løn.

- Her i Region Nordjylland mangler vi 2000 sygeplejersker. Der er overbelægning overalt, folk ligger på gangene. Der er skåret ind til benet, siger hun og fortsætter:

- Jeg har selv en del med de studerende at gøre, og mange af dem falder fra, fordi de ikke kan se sig selv i de løn- og arbejdsvilkår, som vi har i faget. Og det er uhyggeligt, at vi inden længe mangler 6000 sygeplejersker på landsplan.

På de røde t-shirts var budskabet klart: ”Løft loftet - vi er mere værd”. Men selvom anledningen var alvorlig nok, så var der også plads til smil og drillerier undervejs, da sygeplejerskerne indtog vandet på SUP-boards og i kajakker.

- Vi har nok lidt en tendens til at være nogle ”søde piger”, der dækker ind for hinanden og tager en ekstra vagt, der hvor der mangler. Men i vores forsøg på at være gode kolleger, har vi glemt at vise, at vi mangler hænder, siger Birgitte Wensien.

På grund af sin jobfunktion har hun selv været udtaget til strejke siden dag ét, og hun mærker tydeligt, hvordan processen trækker ud.

- Det er hårdt at gå på arbejde, men det er faktisk også hårdt at strejke. Det er frustrerende, for man går i et tomrum, og skal hele tiden forsvare, hvorfor det er, vi strejker, siger hun.

Hun understreger, at sygeplejerskerne med deres strejke ikke er ude på at sætte patienterne i klemme, hvilket hun ellers ofte hører fra udeforstående.

- Jeg synes, der mangler lidt sympati for vores situation. Derfor vil vi gerne sætte fokus på, at det ikke kun handler om løn, men også om rekruttering og arbejdsvilkår, siger hun og tilføjer:

- Vi vil jo alle gerne have, at der er tid og ordentlig pleje til os, når vi kommer på sygehuset.

Hun glæder sig over, at Enhedslisten og SF har udtrykt deres støtte til sygeplejerskerne. Men især én nøgleperson glimrer fortsat ved sit fravær, selvom sygeplejerskerne gang på gang forsøger at få hende i tale:

- Nu mangler vi bare at få Mette Frederiksen på banen.

14. august arrangerer sygeplejerskerne busser fra hele landet, der skal køre strejkende ind til en stor demonstration på rådhuspladsen for på den måde at se, om man kan fange politikernes opmærksomhed.