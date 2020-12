Syngende julekort: Højskoleelever vil glæde de ældre på plejehjem

MORS:Som en kærlig hilsen til plejehjem på Mors sender Kulturmødet Mors og Højskolen Mors i december et syngende julekort ud.

I en pressemeddelelse skriver Højskolen Mors og Kulturmødet Mors, at corona-pandemien gør større og større indgreb på danskernes hverdag, og at alle er begrænset i at mødes, som man plejer. Derfor håber Kulturmødet Mors sammen med Højskolen på Mors at gøre en forskel, når højskoleeleverne 14. december besøger seks plejehjem på øen med sang, lyder det.

- Lige præcis nu kan kunsten være med til at skabe lys i en lidt svær tid. Sangen er noget af det stærkeste, vi har. Det er sangen, der tømrer traditionerne fast omkring juletræet. Ofte er det sangene, der bringer minder tilbage til alle de gode oplevelser, vi har i vores liv. Vi håber at kunne bidrage til at fremkalde lidt af det ude hos de ældre, siger Trine Bang, direktør for Kulturmødet, i pressemeddelelsen.

Når højskoleeleverne mandag 14. december kører rundt på øen, stiller de sig op med tændte fakler foran hvert plejehjem og spiller et udvalg af juleklassikere og egne sange.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at de ældre kan opleve koncerten i tryg afstand indenfor, hvor de med vinduet på klem kan synge med eller blot nyde oplevelsen.

Højskolen på Mors åbnede i august i år, og højskoleforstander Nikolai Seidelin glæder sig til at sende sine første elever ud til øens plejehjem som en fin afslutning på året.

- Vi glæder os til at sende musikalsk julekort med en kærlig hilsen fra Højskolen Mors. I en tid, hvor mange oplever afsavn, må vi tage fantasien i brug og række ud efter hinanden på nye måder. Med denne koncertrække får vi skabt en følelse af fællesskab på tværs af generationer, udtaler Nikolai Seidelin, forstander Højskolen Mors.

Borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) er glad for, at to af øens store kulturinstitutioner er gået sammen om idéen. Særligt nu, hvor corona har godt fat på Mors, lyder det i pressemeddelelsen.

- Julen for de ældre på Mors kan godt gå hen og blive ekstra hård. Mange kommer til at sidde alene, fordi corona-pandemien har afskåret en del ældre fra at fejre jul med deres nærmeste. Det glæder mig, at Kulturmødet og Højskolen er gået sammen om at give de ældre lidt, de kan glædes over. Det varmer i en tid, hvor vi skal passe på hinanden, siger Hans Ejner Bertelsen.