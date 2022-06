Syv gange på 20 minutter: Den ene bilist efter den anden bryder loven

NYKØBING:- Hov, nu sker det minsandten igen!

Nordjyskes fotograf befandt sig tirsdag ved det nye lyskryds Vestergade/Broen midt i Nykøbing. Han observerede på 20 minutter syv bilister køre ind fra Vesterbro i lyskrydset ved Jernbanevej og derefter fortsætte ud på Broen og svinge til venstre hen mod Vestergade og det nye lyskryds.

Det må man ikke! Indtil nedlæggelsen af den store rundkørsel på stedet, var Vesterbro indfaldsvej til den sydlige del af centrum. Den funktion er nu overtaget af Broen gennem krydset ved Jernbanevej og Mågevej.

Det burde ikke være til at misforstå, hvad endestykket af Vesterbro må benyttes til. Foto: Bo Lehm

Nu er indkørsel til den nordlige ende af Vesterbro forbeholdt bilister med ærinde på Circle K tankstationen til højre - og herfra må man godt køre ud på Broen, når man har udrettet sit ærinde. Bestemmelsen fremgår tydeligt af færdselstavler på Vesterbro, hvor der foruden et indkørsel forbudt-skilt med undertavle er opstillet to runde tavler med venstresving forbudt. Disse skilte tydeliggør, at man hverken må fortsætte kørslen ligeud eller svinge til venstre hen mod krydset. Gør man det, vil man skulle køre hen over fortov og de fuldt optrukne spærreflader ude på Broen.

Politiet skriver bøder

Lokalbetjent Arne Houmøller fra politiet i Nykøbing er ganske godt klar over, at det er en bestemmelse, der hyppigt bliver overtrådt.

Og her er minsandten endnu en lovovertræder.

- Vi udskriver bøder til bilister, der ikke følger anvisningen, når vi ser det. Færdselspolitiet har også taget nogle i det, når de har en patrulje i Nykøbing. Det er overtrædelse af §4 i Færdselsloven, der handler om, at færdselstavler og pile ikke respekteres, og det giver en bøde på 1500 kroner at overse sådan et skilt, siger Arne Houmøller.

Han mener, der er mindst to årsager til, at anvisningerne ikke følges.

- Nogle bilister overser tavlerne, men der er tydeligvis en del, som er ligeglade og bare tager den direkte vej. Man kunne komme uden om det ved at spærre udkørslen til Broen. Jeg har min mening om det, men det er ikke længere politiet lokalt, der har med det at gøre. Kommunen skal foretage ændringerne, som derefter skal godkendes af Trafiksektionen i Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro, siger Arne Houmøller.

En kvinde var godt på vej til at begå forseelsen, men valgte så at vende bilen. Foto: Bo Lehm

Møde med politiet på mandag

Morsø Kommune er også opmærksom på fænomenet. Det siger Chris Christoffersen, gruppeleder for trafik og anlæg:

- Vi har faktisk et møde med politiet på mandag, 20. juni, hvor vi blandt andet vil drøfte det her problem. Det er klart en overtrædelse af Færdselsloven at køre direkte fra Vesterbro ud på Broen, men om der skal laves en spærring, er en af overvejelserne. Den nuværende regulering er ikke permanent, idet det på længere sigt er meningen, at denne del af Vesterbro bliver ind- og udkørsel til Rema 1000, når den butik bliver bygget på Ford-grunden, og der skal desuden anlægges nogle parkeringspladser på bagsiden af Circle K, som vil få ind- og udkørsel herfra, siger Chris Christoffersen.