Syv partier i en ottekant

ØSTER JØLBY: Salen er ottekantet, men der er kun syv partier i dysten, når Morsø Folkeblad og Radio Limfjord i morgen indbyder til fælles valgmøde i Øster Jølby. Mødet i Det Ottekantede Forsamlingshus starter klokken 18.30, og det vil sikkert være en idé at være i god tid, for sal og balkon har ved tidligere kommunalvalg været fyldt til sidste plads.

Dagsordenen er, at to repræsentanter for partierne efter tur kommer i krydsild fra udspørgerne Lars Bang Bertelsen, Morsø Folkeblad, og Christian Kjeldsen, Radio Limfjord. Ordstyrer Jens Peter Svarrer, Morsø Folkeblad, holder øje med millimeterdemokratiet, således, at hver liste får otte minutter til spørgsmål og svar.

Rækkefølgen og deltagerne er:

Det Konservative Folkeparti (K): Thomas Jensen og Rasmus Christensen

Enhedslisten (EL): Bo Fink og Jens Andersen

Dansk Folkeparti (DF): Meiner Nørgaard og Lars Brian Hovmøller

Liberal Alliance: (LA): Uffe Korsgaard og Thomas Dahlgaard

Demokratisk Balance (DB): Ellen Philipsen Dahl og Poul Kristensen

Socialdemokratiet (S): Viggo Vangsgaard og Bettina Lund

Venstre (V): Hans Ejner Bertelsen og Lene Svenningsen

Herefter er det regionsrådskandidaterne fra Mors, der får ordet. De repræsenterer partierne Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti. Her er der ikke udspørger, men kandidaterne får et kort indlæg hver til at præsentere, hvad de vil udrette i Nordjyllands Regionsråd.

Herefter er der et kvarters pause, inden der er paneldebat med bejlerne til Morsø Kommunalbestyrelse. Salen får lov at skyde fra hoften mod politikerne i en god times tid, inden mødet slutter klokken 21.30.

Mors-politikerne får i øvrigt travlt i morgen. Mellem 12.30 og 15 deltager spidskandidaterne for de syv partier i et valgmøde i den store sportshal på Morsø Gymnasium. Her er der valgmøde for alle ungdomsuddannelser, og 600 unge ventes at udspørge politikerne om de emner, der optager dem.