Tæt opgør endte med nederlag til MorsØ FC

NYKØBING:Det var en svær opgave, som spillerne fra MorsØ FC var på i Serie 2 søndag eftermiddag. Her fik de nemlig besøg af rækkens førehold Viborg Sdrm. IK. Og selvom MorsØ FC i perioder viste flot spil, så endte kampen med en 1-0 sejr til gæsterne.

- Jeg synes taget i betragtning, at vi ikke havde noget at spille for, og de kæmper om oprykning, så leverede vi en flot indsats. Vi mødte et godt hold, men det var en meget lige kamp med chancer til begge hold, siger spillende træner for MorsØ FC, Mickey Berg.

Fra kampens start stod hjemmeholdet fra MorsØ FC godt i forsvaret og fik afværget de fleste af Viborg Sdrm. IK’s angreb.

Ingen af holdene dominerede, og de fik begge spillet sig frem til chancer, dog uden nogen af dem for alvor blev farlige.

Men efter 27 minutter lykkedes det en af spillerne fra Viborg Sdrm. IK at drible igennem i venstre side og bringe gæsterne foran 1-0 ved at sparke bolden i det korte hjørne. MorsØ FC fik ikke skabt flere chancer i halvleg, og de to hold gik til pause ved stillingen 0-1.

I anden halvleg fortsatte det samme kampbillede, hvor begge hold kom til chancer.

- Vi fik lagt et lille pres i anden halvleg, efter de fik et gult kort og kom en mand i undertal. Der fik vi slået en del bolde i feltet og med lidt hæld, havde vi også udlignet, siger Mickey Berg.

Mod kampens slutning kom MorsØ FC frem til flere gode muligheder. Her kom Rasmus Majgaard højest på et hjørnespark, men desværre for MorsØ FC gik bolden over målet.

- En af vores mænd blev også væltet i feltet, hvor vi følte, vi blev snydt for et straffespark. Så vi manglede ikke meget for at få et point med herfra, siger Mickey Berg.

Dermed endte kampen med et 0-1 nederlag til MorsØ FC. Det resultat betyder, at MorsØ FC ligger på femte pladsen i Serie 2 med 17 point for 13 kampe og er ikke fare for at rykke ned.

Kampfakta:

Fodbold, serie 2

MorsØ FC

Viborg Sdrm. IK

Resultat: 0-1

Pausestilling: 0-1

Mål: 0-1 (27)