Tæt på comeback: MorsØ FC vinder lokalbrag

NYKØBING:Det var en kamp med vidt forskellige halvlege, der udspillede sig i Nykøbing lørdag eftermiddag i Serie 2. Her tog MorsØ FC imod lokalrivalerne fra Sallingsund FC i en målrig affære, som hjemmeholdet vandt 3-2.

- Vi står med en blandet følelse. Vi spillede fint i første halvleg, men det er uacceptabelt den måde, vi går ned i anden halvleg, siger spillende træner for MorsØ FC, Mickey Berg.

- Det var en hård kamp for, da vi hårdt afbudsramt, men jeg synes faktisk, vi spillede en fornuftig kamp, siger træner for Sallingsund FC, Jeppe Poulsen.

Fra kampens start stod der MorsØ FC på det hele. Efter bare tre minutter kom hjemmeholdet foran. Det gjorde de, da Mads Østergaard Nielsen sparkede et fladt indlæg i mål.

Knap 20 minutter senere blev føringen fordoblet. Her var det Kristian Falk Pedersen, som kom højest på et indlæg og headede bolden i kassen. Og bare tre minutter senere gjorde Mickey Berg det til 3-0, da han sparkede bolden i mål på kanten af feltet.

Men i anden halvleg ændrede kampbilledet sig, og Sallingsund fik bedre fat. Og efter 63 minutter reducerede Kristian Danielsen efter et hjørnespark. Fem minutter senere bragte Morten Poulsen yderligere spænding tilbage i opgøre, da han fik en tå på et indlæg, som gik i mål.

- Vi har haft problemer med det før i denne sæson. De fik lullet os i søvn i anden halvleg, og vi blev alt for sløset, og det må selvfølgelig ikke ske, siger Mickey Berg.

Resten af kampen fik MorsØ FC lidt bedre fat igen, men blev aldrig for alvor farlige. Til gengæld var Sallingsund FC tæt på at udligne kort før tid efter et hjørne spark. Men der blev ikke scoret mere, og MorsØ FC vandt 3-2.

- I anden halvleg var vi godt med og burde nok have udlignet til sidst, siger Jeppe Poulsen.

Kampfakta:

Fodbold, serie 2

MorsØ FC

Sallingsund FC

Resultat: 3-2

Pausestilling: 3-0

Mål: 1-0 Mads Østergaard Nielsen (3), 2-0 Kristian Falk Pedersen (24), 3-0 Mickey Berg (27), 3-1 Kristian Danielsen (63) og 3-2 Morten Poulsen (69)