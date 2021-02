Tæt på en afgørelse: Sydmors Pastorat får måske ny præst fra 1. maj

SYDMORS:Hvis alt går vel, så kan Sydmors Pastorat tage imod en ny præst 1. maj. Det håber provst Mette Moesgaard i hvert fald.

Den tidligere præst Trine Gjørtz stoppede midt i 2020, men stillingen som præst i sognene Blidstrup, Øster Assels, Vester Assels og Vejerslev blev først slået i januar.

Ved fristens udløb var der kommet fire ansøgninger. Ifølge Mette Moesgaard er der tale om kvalificerede ansøgere.

Processen er nu så langt, at der er indkaldt til prøveprædikener for menighedsrådsmedlemmerne i den kommende weekend, og derefter er det planen at holde indstillingsmøde søndag aften, oplyser provsten.

Dermed er sagen dog ikke endelig afgjort.

Når menighedsrådene har lavet en prioriteret indstilling, så skal det sendes via provstiet og stiftet til Kirkeministeriet. De skal behandle sagen og fremlægge det for kirkeministeren, som skal sætte sin underskrift, før præsten er ansat.

- Nogle gange sker det i løbet af 14 dage, og nogle gange tager det to måneder. Så jeg tør intet sige. Men jeg har en forhåbning om, at vi har en ny præst pr. 1. maj, såfremt kemien er der, siger provsten.

Til stillingen som præst i Sydmors Pastorat er knyttet en forpligtelse til at varetage opgaven med at styrke arbejdet med sorggrupper i Aalborg stift.