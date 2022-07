Tag billeder af Sydøstmors

Beboerne på Sydøstmors får nu en chance for at vise hinanden og omverdenen, hvordan de oplever deres egn. De eller andre, der færdes i området, opfordres til at tage billeder med deres mobil af naturen, af bygninger eller af mennesker. Billederne lægges løbende ud på en Facebook-side. Nogle vises på en info-skærm i Dagli’ Brugsen i Øster Assels, ligesom nogle vil blive brugt i forbindelse med gåture og foredrag i løbet af forår, sommer og efterår 2023.

Assels Sillerslev Beboerforening fik ideen, og Region Nordjyllands pulje ”Kultur i Nærheden” synes, den er så god, at den støtter med 25.000 kr.

Foreløbig er to lokale kunstnere tilknyttet projektet med den samlede titel ”Mit lokalområde i fotos, musik og fortælling”. Folkemusiker Lars Kristensen, Thissinghus, skal indvie deltagerne i spillemandsmusikken og krydre foredrag i forsamlingshusene i Vester- og Øster Assels og hos Kulturkøbmanden i Sillerslev, mens fortæller og formidler Else Mathiassen, Nykøbing, formidler foredragene, der bygges op gennem samtaler mellem lokale, der kender stedernes historie og de mange anekdoter, der knytter sig til dem.

Fotos, gåture og foredrag skal fokusere på et eller flere af fem områder: Øster Assels, Blidstrup, Hesterørodde og Lund med voldsted og Lundgårdene, Sillerslev og Vester Assels/Thissinghus.

I perioden 24. marts til 10. juni 2024 reserverer Strømpehusets galleri i Øster Assels tid og plads til en udstilling med udvalgte billeder fra de forhåbentlig mange bidragydere.

- Næsten alle har en mobiltelefon og kan derfor let deltage i den del af projektet, der omhandler fotografering. Det er vores håb, at deltagerne derved også bliver nysgerrige og interesseret i være med, når billederne bliver præsenteret ved gåture, foredrag og udstilling, siger Jytte Søndergaard, der er med i Borgerhuset i Øster Assels' bestyrelse. Initiativtagerne er foruden dette beboerforeningen og Øster Assels-Blidstrup Sogns Menighedsråd.