Tages virksomhed mangler træ: - Kineserne køber det hele!

MORS:- Egetræ fra Ukraine er no go i øjeblikket. Vi har været heldige at finde lidt i Tyskland, Rumænien og rundt omkring, men det er både dyrere og af dårligere kvalitet. Og så er der knaphed på træ, fordi kineserne i øjeblikket opkøber alt det, de kan få fingre i. Det er voldsomt!

Tage Odgaard, direktør for Frontego A/S i Nykøbing, som fremstiller fronter til køkken og bad, står i en paradoksal situation: Der er travlhed og ordrer i bogen til langt hen på efteråret, men det kniber med tilførsel af råvarer, specielt træet, som Frontego skærer op til kantlister på skabslåger og skuffer, som paneler med mere og laminat og finér, som virksomheden forarbejder til skabssider og reoler.

Ædelt træ skæres op i stave til kantlister og finish. Frontego er ordreproducerende underleverandør til køkken- og bad-industrien.

- Der vil altid være spild på træ, men på de partier egetræ, vi har fået ind på det seneste, må vi kassere op til 40 procent. Og hvis du så skal give 26.000 kroner pr. kubikmeter, hvor du før betalte 11-12.000 kr., står vi over for en fordyrelse, som gør, at vi allerede nu bør følge den prisstigning, vi meldte ud til vores kunder 1. maj, op med en ny forhøjelse. Men det er vi tøvende over for. Vi risikerer, at markedet svinder ind, fordi slutkundernes leveomkostninger bliver så høje, at de fortrækker at betale varmeregningen frem for at købe nyt køkken, siger Tage Odgaard.

Unødigt høje råvarepriser

Så hellere holde igen og håbe på, at verdenssituationen stabiliserer sig, lyder ræsonnementet fra Tage Odgaard, der også er formand for Dansk Industri Thy-Mors. Han har samtidig en opsang til træ- og møbelindustriens leverandører.

- Der er desværre nogle af dem, som udnytter situationen som følge af krig og knaphed. Et par grossister i Danmark har jeg mistænkt for at lægge 50 procent på salgspriserne, selv om deres omkostninger kun er steget med 30. Man kan se det på de regnskaber, der bliver offentliggjort, at virksomheder, der klynkede, kommer ud med større overskud end det foregående år. Der er nogen, som udnytter situationen, måske i lyset af, at medierne hele tiden udbasunerer, hvor dyrt alting er blevet, siger Tage Odgaard.

Frontego har haft held til at importere finér direkte fra Østrig. Den indkøber man i partier på 45.000 kvadratmeter ad gangen. Det indebærer, at man kan få den bedste kvalitet.

Selv pudser han glorien ved at melde ud, at Frontego sidste år hævede priserne med fire procent, og i år har forhøjet med seks procent. Og altså fra nu af holder priserne i ro så længe som muligt.

- Vi afventer verdenssituationen. Og skulle det indebære en afmatning hen på efteråret, er det måske sundt nok, for efterspørgslen er overophedet i øjeblikket. Så må vi tage et eventuelt tab, der følger med, siger fabrikanten.

Dansk træ er knudret

Som branchemand optræder han i en pressemeddelelse fra sin organisation, Træ- og Møbelindustrien. Her slår direktør Lærke Flader til lyd for en skovpolitik, der på sigt kan sikre større leverance af bæredygtigt danskproduceret træ til gavn for økonomi og klima. Hertil siger Tage Odgaard:

- Ulempen ved dansk træ er, at det bliver mere knudret og knastfyldt. Ukraine har i særdeleshed klimaet til at producere slanke, lige egestammer. Jeg fik egetræ fra et værk vest for Kyiv, hvor der faldt bomber i nærheden. Forhåbentligt kommer det værk i gang igen, siger Tage Odgaard, der dog også har kontakter til danske savværker.