- Tak for sidst, Thisted!

NYKØBING:- Der har været noget debat om måden, vi er nået frem til at få vedtaget vores forslag til aflastningsområde for store butikker på. Senest var det formanden for det tekniske udvalg i Thisted Kommune, der var i Nordjyske med, at vi ikke fulgte reglerne. Alt er fulgt til punkt og prikke. Diverse styrelser i København siger, at det er, som det skal være. Jeg vil bare sige til min kollega i Thisted, at misundelse er en grim ting.

Denne salve, der havde karakter af tak for sidst til naboerne vestpå, leverede udvalgsformand Meiner Nørgaard (DF), da Morsø Kommunalbestyrelse i går skulle Kommuneplantillæg 23 og Lokalplan 17.141 for Aflastningsområdet Aabro Fald.

For hurtigere på aftrækkeren

Her vurderer Thisteds forvaltning og politikere, at Morsø har været for hurtige på aftrækkeren og har undladt den grundige proces, som Thisted angiveligt selv har været igennem for at få godkendt et område til store udvalgsvarebutikker.

For Meiner Nørgaard er der forskel på udgangspunktet for de to kommuner.

- Grunden til at vi kunne gøre det så hurtigt, skyldes de dels de dygtige folk i vores forvaltning. Men også fordi, det område, vi nu tager ind i planen, førhen var udlagt til pladskrævende butikker. Vi startede ikke fra nul som i Thisted. Vi kunne koncentrere os om detailhandelsanalysen, sagde Meiner Nørgaard.

Trafik og tagpap

To andre politikere havde bemærkninger til forslagene, der blev vedtaget og ikke havde mødt andre bump på vejen end et statskrav om at fordoble høringsperioden.

- Når man kommer kørende fra Thisted, er det godt at se, at der sker noget derude. Det er plads til udvidelser, og med en forbedret Rute 26 vil kunderne komme til, sagde Ansgar Nygaard (V).

- Rigtigt godt, at der nu bliver mulighed for tagpap på bygningerne. Og at vi tager hensyn til naboen derude med en støjvold, sagde Viggo Vangsgaaard (SF).