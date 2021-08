Talentelevernes besøg i afdelingen for drømme

NYKØBING:Som det bliver sagt i titlen: Det er en forestilling om drømme, de 12 førsteårselever på Limfjordsteatrets Akademi for Scenekunst lige nu er ved at lægge sidste hånd på.

Og det er i vid udstrækning de unge menneskers egne drømme, som bliver taget under behandling i ”Drømmeafdeling”, der søndag har premiere på Limfjordsteatret. For da coronaen forhindrede talentuddannelsens elever i at mødes fysisk, fik de bl. a. til opgave at skrive om deres drømme.

En pige møde andre unge, klædt i nattøj, da hun kommer hjem og lukker sig ind i sin egen verden. Men måske er det i virkeligheden sine egne drømme, hun komfronteres med?

Sammen med elevernes improvisationer i prøveforløbet har instruktøren, Pierangelo Savarese Pompa, nu forvandlet disse tekster til en forestilling om en ung pige, der efter en lang dag kommer hjem, tynget af pres og store ambitioner.

Simone Steinbach Willumsen har rollen som denne pige, der tager hovedtelefoner på og lukker sig ind i sin egen verden.

Limfjordsteatrets talenthold lægger sidste hånd på forestillingen ", instrueret af Pierangelo Pompa.Foto: Bo Lehm

I Odin Teatrets tradition

Det foregår i et rum, møbleret med et flygel, en tavle og et par borde. Her er der andre unge (måske pigens drømme?), klædt i nattøj og liggende på gulvet under deres dyner. Samt nogle hvidkitlede og bestøvlede personer, der vist har en eller anden myndighed i denne afdeling for drømme.

Pierangelo Pompa - der er udlånt fra Højskolen Mors, hvor han er lærer - har en fortid på Odin Teatret med en fysisk og psykologisk teatertradition. Og det kan mærkes, fortæller en af eleverne, Mathilde Gregersen:

De hvidkitlede myndighedspersoner i Drømmeafdelingen.

- Han er meget detalje- og rytmeorienteret. Vi har skullet fragmentere alt. Det har gjort, at vi som skuespillere har lært os selv hinanden at kende på en helt anden måde, siger hun.

Det har været hårdt, med et øveforløb på otte-ni timer dagligt, mens andre holdt sommerferie, og i denne uge ”kun” fem timer efter skoletid på Morsø Gymnasium.

Pierangelo Pompa, her sammen med Simone Willumsen, har instrueret.

- Det er jo ikke bare en fritidsinteresse. Vi tager to uddannelser på en gang, siger Simone Willumsen - der ligesom de fleste andre på holdet er rejst langt for at gå på Akademiet for Scenekunst. Hun kommer selv fra Horsens.

4 Limfjordsteatrets talenthold lægger sidste hånd på forestillingen ", instrueret ad Pierangelo Pompa.Foto: Bo Lehm