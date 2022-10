Talenterne fra Mors-Thy blev knækket af GOG

NYKØBING:To af de helt store sværvægtere indenfor dansk ungdomshåndbold krydsede søndag klinger i Nykøbing, da U19-drengene fra Mors-Thy Håndbold Akademi tog imod talentfabrikken fra GOG i U19-ligaen. Begge hold havde inden kampen maksimumpoint, så det var to formstærke hold, der skulle i aktion. Efter en tempofyldt og målrig kamp tabte Mors-Thy Håndbold Akademi med 32-37. Kampen igennem halsede hjemmeholdet efter et velspillende GOG-mandskab.

- I første halvleg spillede vi slet ikke op til vores niveau, men i anden halvleg blev det en smule bedre. Samlet set var det dog en skuffende kamp fra vores side, siger Mors-Thy Håndbold Akademi-træner Lars Krarup.

Kampen åbnede med masser af tempo og dueller, hvor de to hold fulgtes ad på måltavlen. Ved stillingen 7-9 begyndte fynboerne dog at trække fra hjemmeholdet. Værterne havde svært ved at sætte sig igennem overfor det stærke GOG-mandskab, og særligt gæsternes højre back skabte stor ravage, når hjemmeholdet stod i forsvar. I første halvleg ramte Lars Krarups tropper ikke deres vanlige høje niveau, og til halvleg var værterne bagud med 14-20.

Efter pausen fortsatte GOG med at trække fra, og et stykke inde i anden halvleg førte fynboerne med ni mål. Hjemmeholdet fik dog genfundet en smule momentum og reduceret afstanden til fynboerne til fire mål. Tættere på kom Mors-Thy Håndbold Akademi dog ikke, og det endte med et nederlag på 32-37.

- Jeg savnede lidt, at de rutinerede kræfter på vores hold steppede lidt op. Derudover havde vi seks redninger over hele kampen, og det er altså ikke nok, hvis man skal slå GOG. Nu har vi en lille pause, hvor vi kan arbejde på nogle ting, og så er vi klar til at rejse os i næste kamp, siger Lars Krarup.