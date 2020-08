Tania vil inspirere forældre til at lave yoga med deres børn: - Det kan give børn ro

NYKØBING:- Hej sol. Hej jord.

Børnestemmerne gentager yogalærer Tania Marie Høyers ord, mens armene i en ”solhilsen” først er strakt over hovedet og derefter i et buk vender ned mod jorden.

Sammen med Morsø Folkebibliotek vil 39-årige Tania Marie Høyer, Nykøbing, inspirere forældre til, hvordan de kan lave yoga sammen med deres børn. Derfor kan familier i denne uge på Støberitorvet eller i Støberisalen prøve en yogatime, som tager udgangspunkt i bøger om børneyoga, der kan lånes på biblioteket.

Tania Marie Høyer er udover yogalærer også uddannet pædagog, som hun har arbejdet som i over ti år, og allerede før hun uddannede sig til yogalærer, har yoga, meditation og mindfulness været en naturlig del af hendes arbejde med børn.

Allerede før Tania Marie Høyer blev uddannet yogalærer, brugte hun yoga, meditation og mindfulness i hendes arbejde med børn som pædagog. Foto: Bo Lehm

- Jeg oplever, at der er et stort fokus på børneyoga for tiden, og at det bliver mere og mere udbredt at bruge yoga, meditation og mindfulness i eksempelvis undervisningen, siger Tania Marie Høyer.

Ifølge hende er det godt for forældre at lave yoga sammen med deres børn, fordi det er en fælles aktivitet, som er sjov for både børn og voksne, og som samtidig er gavnlig for børnene.

- Yoga er mange ting. Det er selvfølgelig at få en stærk og smidig krop, men det handler mindst lige så meget om at få balance i sit sind og få tankernes drejning til at stå stille. Det handler om at kunne være, hvor man er, have styr på sit åndredrag og kunne mærke sig selv.

- Børn kan få en ro og fokus ved at lave yoga. Ligesom voksne kan børn have tankemylder i løbet af en dag, og yoga hjælper med at få det lagt til side og tænke, at nu er jeg på min måtte med min krop og vejrtrækning, siger Tania Marie Høyer.

Ikke noget vildt

Ifølge Tania Marie Høyer er der tale om basale øvelser til børn, og hun tror, at mange forældre vil kunne genkende nogle af øvelserne fra gymnastiktimerne.

- Der er ikke noget vildt over det, og det behøver ikke være en halv time eller tre kvarter hver dag. Det kan eksempelvis også bare være et par øvelser om morgenen og aftenen, siger Tania Marie Høyer.

Yoga handler blandt andet om at få balance i sit sind, lyder det fra Tania Marie Høyer. Foto: Bo Lehm

Hun flyttede sidste år til Mors sammen med sin mand, og her begyndte hun som selvstændig yogalærer. Indtil nu har hun haft yogahold for voksne, men hun overvejer, om der også skal være hold med børneyoga.

- Jeg er blevet opfordret til det af flere forældre, men jeg har været lidt afventende for at se, hvordan institutionerne på øen har taget imod det, og hvordan Mors har taget imod mig og min yoga, men jeg begynder helt klart at mærke en interesse for børneyoga, siger Tania Marie Høyer.