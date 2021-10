Teaterdirektør skal være med til at uddele støttemillioner

MORS:Limfjordsteatrets direktør Gitta Malling er blandt de 18 personer, der er udpeget til Statens Kunstfond – og blandt de tre, der er udpeget til Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Limfjordsteatret.

Det er repræsentantskabets medlemmer, som har udpeget de 18 personer, der fra 2022 til og med 2025 skal være med til at uddele de omkring 500 millioner kroner, der årligt uddeles til kulturlivet.

De 18 nye udvalgsmedlemmer fordeler sig jævnt over seks udvalg og vil i løbet af december blive suppleret med yderligere 12 nye medlemmer, der udpeges af kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

- Jeg er både glad og stolt over, at mine kolleger i branchen har udpeget mig til at sidde der de næste fire år. Det er en vigtig plads og en vigtig opgave, fordi vi igennem støtten er med til at forme en del af udviklingen inden for scenekunstområdet, siger Gitta Malling.

Udover hende har David Cornelius Price, associeret kunstnerisk leder ved Holstebro Dansekompagni samt Trine Wisbech, dramaturg og tidligere kunstnerisk leder ved Det Lille Teater i København også fået plads i Projektstøtteudvalget for Scenekunst, der tiltræder til nytår.

Det nuværende udvalg har årligt haft cirka. 114 mio. kr. til uddeling til aktiviteter, der fremmer scenekunst i Danmark.