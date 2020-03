Teaterleder får forlænget kontrakt

MORSØ:Det krævede ingen langvarig diskussion i Limfjordsteatrets bestyrelse at beslutte, at man gerne ville forlænge kontrakten med teatrets leder Gitta Malling. Det oplyser teatret i en pressemeddelelse.

- Det var en formssag. Vi var slet ikke i tvivl – og er snarere rigtig glade for, at hun siger ja til at tage fem år mere, siger bestyrelsesformand Jørgen Madsen.

- Hun har formået at skabe et egnsteater, der favner utrolig bredt og appellerer til alle aldersgrupper – vel at mærke uden at gå på kompromis med kvaliteten. Hun er nytænkende i forhold til, hvad et egnsteater kan præstere, og er dygtig, arbejdsom og ihærdig ud over det sædvanlige, siger Jørgen Madsen.

Gitta Malling blev i 2001 ansat som teatrets leder, og er, som det er kutyme inden for branchen, hidtil blevet ansat på fire-årige kontrakter.

- Vi har valgt at forlænge med en fem-årig periode, så kontraktperioden fremover kommer til at ligge forskudt i forhold til forhandlingen af egnsteateraftalen med kommunen, som ligger hvert fjerde år, siger Jørgen Madsen.Gitta Malling selv er meget glad for forlængelsen.

- Nok har jeg været her i 19 år, men med det nye teaterhus og de mange nye muligheder, det har åbnet for, føles det nærmest som en helt ny stilling. Der er mange nye projekter både med de unge, med børnefamilierne og med seniorerne, som de nye, fleksible rammer giver mulighed for, og som jeg glæder mig til at være med til at udvikle, siger Gitta Malling og tilføjer, at den lokale opbakning har stor betydning for hendes rolle som teaterleder.

- Det kræver lokal opbakning at drive et egnsteater som vores. Derfor er vi utrolig glade for den store interesse, vi oplever, og som kun er vokset med opførelsen af det nye teaterhus. Vi glæder os over de mange, som kommer til rundvisninger, og de mange nye ansigter vi oplever til vores forestillinger. Den interesse vil jeg rigtig gerne arbejde for at fastholde og udbygge, siger Gitta Malling.Kontrakten gælder fra august 2020 til august 2025.