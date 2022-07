Thomas lukker sin restaurant, når han skal drikke vin i Sydfrankrig

NYKØBING:7. juni låste restauratør Thomas Schlichting dørene til Cafe No. 1 på Kirketorv i Nykøbing.

Syv dage frem lå stedet stille, mens indehaveren var taget til det sydfranske på inspirationstur - for som han selv siger det:

- Det er jo min restaurant, så hvis ikke jeg er her, så holder vi lukket.

Thomas Schlichting skynder sig at tilføje, at han har fået en svigerdatter, der er uddannet tjener, og som sagtens kunne køre restauranten i hans fravær; men hun var selv på inspirationstur til Porto.

- Vi åbnede igen 14. juni, så det var kun weekenden over, vi havde lukket. Og vi syntes, det var det værd, så vi kunne komme ud og opleve lidt nyt, inden højsæsonen startede, siger Thomas Schlichting.

Sammen med sin hustru fløj restauratøren til Torino i Norditalien.

- Vi besøgte en leverandør i Piemonte, som vi samarbejder med. Vi var ude og se vineriet, og se nogle af hans marker i både Diano d'Alba og i Barolo.

Derfra gik turen videre til det sydfranske, nærmere bestemt Provence.

- Men i stedet for at køre langs kysten, som er den vej, de fleste vælger, så kørte vi op i landet og op over alperne, siger Thomas Schlichting og fortsætter:

- Det gjorde vi, fordi vi gerne ville finde nogle restauranter og bistroer, hvor der måske kommer knap så mange turister, som der gør nede ved kysten. Det var selvfølgelig for at få noget inspiration til, hvad de serverer, og hvordan de serverer det.

Derfra gik turen videre til Aix-en-Provence, der åbenbarede sig som lidt af et drømmescenarie for restauratøren - for selvom det bare var en helt almindelig torsdag, var alle restauranter fyldt med spisende gæster.

- Jeg tænkte, "hvad sker der her?". Men der skete ikke noget særligt, det var bare en almindelig torsdag aften, og så skulle de selvfølgelig ud og spise.

Han oplevede hele butikker, der kun forhandlede én bestemt regional kage, men alligevel havde gjort det til levebrød, fordi de lokale støtter op.

- I forhold til når vi snakker butiksdød i Danmark, så er folk dernede virkelig gode til at bruge de butikker, der er, og virkelig handle lokalt. Der var ingen tomme butikslokaler, siger han, og fortæller, at det også gælder restauranterne i området:

- Var der et torv eller en plads med et lille springvand og et platan-træ, så var der et spisested. Det virkede som om, der ikke skulle ret meget mere til.

Han har tidligere været i Sydfrankrig, men at være af sted som restauratør gav oplevelsen en ekstra dimension.

- Vi tog et nyt sted hen hver dag og havde et stramt program, men det var for at sikre, at vi fik så mange oplevelser med på vejen som muligt.

Videre gik turen til det sydlige Rhône, hvor besøg hos flere producenter stod på programmet.

- De handler selvfølgelig om at komme ud og smage, men det handler også om at komme ud og møde folk, og se hvor vinen bliver dyrket. Hvordan ser der ud? Hvor ligger markerne? Det synes jeg også er en del af det at servere et glas vin, at der ligger en historie bag, siger Thomas Schlichting.

Med sig hjem i kufferten havde Thomas Schlichting nogle ægte franske dessertskåle og noget fiskebestik, som han fandt på et fransk loppemarked.

- Jeg synes, det er skægt, og vores gæster han også godt lide at få et lille stykke fransk historie. Det er en måde at bringe lidt af kulturen med hjem.

Han kan ikke for nuværende sige, hvor næste inspirationstur går hen - men Thomas Schlichting kunne sagtens få meget mere tid til at gå i Rhône-regionen.

- Det er jo én uendeligt lang kæde af oplevelsesmuligheder, der bare ligger og venter. Vi nåede kun en brøkdel.

Til glæde for gæsterne i Cafe No. 1 fandt restauratøren også et par vine, der kommer på kortet derhjemme. Og selvom det fortsat er en udfordring af finde medarbejdere, så har Cafe No. 1 fået vagtplanen til at gå op, lige i tid til det store rykind.

- Nu er sommeren i gang, og så er det rart at have været ude og opleve lidt, inden sæsonen for alvor går i gang, siger restauratøren.