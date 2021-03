Thy: Nul smittede - men incidens i top

THY-MORS:På årsdagen for coronanedlukningen kan thyboerne glæde sig over en god epideminyhed: I det foregående døgn blev der ikke fundet et eneste nyt tilfælde i Thisted Kommune.

Den dårlige nyhed er til gengæld, at kommunen alligevel har relativt flest smittede i Nordjylland. Med 35 tilfælde de seneste syv dage ender det såkaldte incidenstal (antal smittede pr. 100.000 indbyggere) på 80,7. Det er dog lavere end dagen før, hvor tallet var 87,6 - men pænt over Mariagerfjords 57,5.

Uændret på Mors

Morsø Kommune har uændret fem smittede de seneste syv dage og et incidenstal på 24,7. Det er dog også en stigning i forhold til i sidste uge, hvor der blev registreret nogle syvdagesperioder helt uden smittede.

Fra og med onsdag i denne uge er de tilfælde, der bliver fanget ved de såkaldte kviktest, også med i statistikken. Derfor kan tallene være højere, uden at det nødvendigvis betyder stigende smitte.