Thybo kan redde en halv vandpark for sallingboerne

THISTED-GLYNGØRE:- Vi kan redde cirka halvdelen af elementerne i vandparken. Resten er for ødelagte til, at de kan svejses sammen.

Det er en fagmand, der udtaler sig. Jens Kr. Povlsen, indehaver af enmandsfirmaet Thy Sejlmager i Thisted, fik en uventet hasteopgave midt i sommervarmen, hvor han i forvejen har hænderne fulde med at sy sejlduge og reparere telte.

Om Glyngøre Vandpark Glyngøre Vandpark ligger i sæsonen 50 meter ude i Limfjorden ved Glyngøres nordkyst. Det er gratis at benytte den, blot man kan svømme 400 meter. Det var der i sæsonen 2020 15.000 børn og unge, som benyttede sig af. Med sine 19 oppustelige elementer, såsom hoppepude, trampolin, rutschebaner, klatrevæg og balanceredskaber, er vandparken Skandinaviens største. Den har kostet 300.000 kroner at etablere. VIS MERE

Saltvandsklubben i Glyngøre kontaktede ham, efter at oplevet groft hærværk på vandparken. Så godt som samtlige oppustelige elementer i polyvinylclorid - pvc - var midt i sidste uge blevet sprættet op med kniv, mens de stod i kasser på Glyngøre Havn, klar til at blive pumpet op og fastgjort i vandet ved siden af havnebassinet. Det skulle være sket søndag, men sæsonindvielsen måtte af gode grunde udsættes.

Jens Kr. Povlsen tog til Glyngøre for at se på skaderne, og han tog nogle af de defekte elementer med i bilen til sit værksted.

- Det kniber med tiden, men jeg må se, om jeg ikke kan hjælpe. Jeg kan svejse flængerne sammen, så elementerne igen bliver tætte. Jeg tager til Glyngøre igen i denne og næste uge for at reparere store dele. Men desværre har gerningsmændene på nogle af de største hoppepuder og tårne skåret igennem seks-syv lag, der har været lagt sammen, og det bliver for svært at splejse. Der er brugt en hobbykniv med helt frisk blad, og det kan ikke være et barn, der har gjort det, for der er virkelig blevet lagt kræfter i, siger Jens Kr. Povlsen.

På jagt efter penge og plast

Lotte Bodilsen, næstformand i Glyngøre Saltvandsklub, der ejer Glyngøre Vandpark, har sammen med den øvrige bestyrelse ikke ligget på den lade side, siden de fik chokket i onsdags.

Lotte Bodilsen tog initiativ til Glyngøre Vandpark i 2017. Hun er forsigtig optimist med hensyn til at få genskabt parken efter det usædvanligt grove hærværk. Arkivfoto: Bo Lehm

- Vi har flyttet elementerne til en fabrikshal, som en virksomhed har stillet til rådighed. Min strategi er at lade politiet lede efter gerningsmændene. Jeg koncentrerer mig om finansiering og om at skaffe nye elementer, således at vi så hurtigt som muligt kan sætte en vandpark ud bestående af lappede elementer og nye dele, siger Lotte Bodilsen.

Der er lang leveringstid fra den amerikansk ejede leverandør, der får produceret elementerne i Kina. Men måske kan noget indkøbes hos de europæiske forhandlere.

Måske kan vandløjerne genoptages senere på sæsonen. Arkivfoto

- Der er et centralt lager i Holland, men her kan jeg ikke henvende mig og handle ind. Jeg kan derimod kontakte importørerne i de europæiske lande for at høre, om de eventuelt har elementer til overs, som vi kan købe. Vi kan nok ikke rekonstruere hele parken med de 19 delelmenter, men vi kan forhåbentlig præsentere en spændende park lidt senere på sommeren, siger Lotte Bodilsen.