Tidlig julegave til varmekunder: I får ingen regning

Et par tusinde varmeforbrugere i Nykøbing og nærmeste omegn får nu en tidlig julegave af deres fjernvarmeværk: På den aconto-opkrævning for fjerde kvartal, som udsendes 2. oktober, vil der stå et rundt nul i beløb. Eller rettede: Der vil slet ikke blive udsendt en opkrævning fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk.

- Da budgettet for 2023 blev lagt, var det med erfaringen fra energikrisen i 2022 og usikkerheden om, hvad 2023 ville bringe. Heldigvis har vi undgået de høje energipriser, vi så sidste år. Derudover har vi kunnet veksle mellem vores forskellige energikilder for at sikre, at vi altid har udnyttet den billigste energi i vores produktion, siger Bjarne Østergaard, driftsleder i Nykøbing Mors Fjernvarmeværk.

For et år siden så billedet virkelig dystert ud for det andelsejede varmeværk, der producerer knap halvdelen af sin varme på naturgas, godt 35 procent på el og de resterende 15 procent fra de solpaneler, værket har opstillet langs Limfjordsvej i Nykøbing. Dengang varslede værket en stigning på den variable varmepris fra nytår 2023 på 625 kroner til et niveau omkring 2000 kroner/MWh inklusive moms.

Helt så galt gik det ikke. Nykøbing Mors Fjernvarmeværk kunne slutteligt fastsætte 2023-prisen til 1200 kr./MWh, men i løbet af året har priserne udviklet sig så positivt, at 2023-taksten nu kan reguleres ned til 900 kr./MWh. Det betyder, at forbrugerne har indbetalt så rigeligt, at det ikke bliver nødvendigt at opkræve variabel pris for sidste kvartal, og det reducerede faste bidrag kan opkræves næste år.

Og det får stor betydning for en families økonomi. For et standardhus på 135 kvadratmeter, som bruger 18,1 MWh varme om året, vil besparelsen - i forhold til budgetteret for 2023 - være i størrelsesordenen 6.274 kr. inkl. moms.

Bjarne Østergaard understreger, at tallene kan se anderledes ud ved årsskiftet med den usikkerhed, der har været omkring energikriserne de seneste år. Han tilføjer, at forbrugerne har taget de tidligere prisstigninger usædvanligt pænt.

- Alt blev dyrere - strøm, gas og biobrændsel. Og da vi i modsætning til andre forsyningsselskaber har en meget lille egenkapital at trække på, var vi nødt til at lægge stigningerne direkte på afregningsprisen. Vi har ikke haft reaktioner fra vrede kunder, men kun folk, der var kede af det og tæt på græde over prisernes himmelflugt. Det var vi selv, så derfor er det med stor glæde, at vi nu kan aflyse fjerde rate, siger driftslederen.