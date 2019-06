Tidligere familiechef stoppede i oktober: Nu er afløseren fundet

MORS: Det bliver den 55-årige Anne Trine Larsen, der pr. 1. august tiltræder som ny centerchef for Børn og Familier i Morsø Kommune - en stilling, der blev ledig, da den omstridte, tidligere centerchef Alex Bang Henriksen angiveligt sagde sin stilling op i oktober 2018.

Alex Bang Henriksen blev af flere medarbejdere kritiseret for sin ledelsesstil.

I en pressemeddelelse, Morsø Kommune har udsendt, fremhæves Anne Trine Larsen blandt andet for at være rigtig god til at skabe nye relationer.

- Hendes store erfaring og relevante indsigt i området gør, at hun hurtigt kan danne sig et overblik og sætte en præcis og klar ledelsesmæssig retning, siger Torben Gregersen, som er direktør for Børn og Kultur i Morsø Kommune.

Den ny centerchef kommer fra en stilling som leder af familiesektionen i Skive Kommune. Hun er valgt blandt et stærkt ansøgerfelt på 19 ansøgere, oplyser Morsø Kommune.

Som leder af familiesektionen i Skive Kommune har hun overordnet set haft ansvaret for økonomi, personale og tværgående samarbejder. Hun har blandt andet bidraget til udvikling og implementering af nye ledelsesteams, skabt nye mødestrukturer og udvidet det tværfaglige samarbejde under hensyntagen til en sikker og stabil driftsorganisation, fremgår det af pressemeddelelsen.

Inden hun i 2017 kom til Skive Kommune, var hun i tre år pædagogisk administrativ leder ved VIA Pædagoguddannelsen Holstebro med ansvar for driften. Her fremhæves især hendes gode resultater med at professionalisere planlægning og opgavefordeling. Inden da var hun leder af Center for E-læring i Region Midtjylland i tre år.

Hendes faglige baggrund er en ph.d. i velfærdsudvikling baseret på en kandidatgrad i ledelse og filosofi fra Økonomisk Institut, Aarhus Universitet. Derudover har hun blandt andet efteruddannet sig i Det personlige lederskab.

- Anne Trine Larsen viste til samtalen, at hun rent analytisk er skarp og dygtig til at sætte sig ind i nye områder. Hun evner også at se sammenhænge på tværs i fagligheder og er meget optaget af, at borgerne sættes i centrum, fortæller Torben Gregersen.

Anne Trine Larsen er bosat i Holstebro. Hun er født og opvokset på Lolland og Falster, og flyttede til Vestjylland for fire år siden. Fritiden foregår ofte i naturen, sammen med hendes partner Charlotte, hvor kajak på fjorden og svampeture er yndede interesser, fremgår det af pressemeddelelsen.

Læs tidligere historier om samme emne: