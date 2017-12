Tidligere grusgrav bliver ny plantage

SINDBJERG: Mors får cirka 21 hektar ny løvskov, når entreprenørfirmaet K. E. Andersen & Søn A/S retablerer en del af et areal ved Sindbjerg Plantage, hvor der er gravet grus.

Firmaet har sendt en ansøgning til Morsø Kommune om skovrejsning, hvilket vil være i overensstemmelse med den efterbehandlingsplan, der ligger for området. Region Nordjylland har ikke indsigelser mod skovetableringen, og det er også Morsø Kommunes opfattelse, at projektet kan udføres, uden at der er negativ påvirkning af kultur, natur og miljøinteresser. Kommunens tilladelse er lige nu i høring.

Det drejer sig om to områder, henholdsvis nord og syd for Kløvenhøj. I trekanten mellem Næssundvej og Kløvenhøj skal der plantes egetræer, mens der i to felter nord for Kløvenhøj skal plantes henholdsvis bøg og eg.