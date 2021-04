Til kamp mod corona: Her er to af dem, der stikker vatpinde i næsen på folk

THY-MORS:I takt med at mere og mere åbner op i samfundet, og der skal bruges coronapas med eksempelvis en maksimalt 72 timer gammel test til en række aktiviteter, kan der godt komme mere tryk på hos Falcks teststeder i Thy og på Mors.

Det forventer Bjarne Nørgaard, områdeleder ved Falck Thy-Mors, og derfor er der også gearet op til ekstra travlhed. I øjeblikket er der ansat 55 podere, som arbejder på Falcks teststeder i Thy og på Mors.

- De ansatte er primært lokale fra Mors, Thy og omegn. Det kræver ikke en særlig baggrund at blive poder, men man skal have ”menneskelig tække” og skal kunne snakke godt med dem, der skal testes, siger Bjarne Nørgaard.

En af dem, der bruger sin tid på at være poder hos Falck, er 21-årige Johanne Tøgersen fra Nykøbing, der i øjeblikket tester folk for corona i hallen på Morsø Gymnasium.

Hun er i gang med sit andet sabbatår, og når hun ser et år tilbage, havde hun ikke forestillet sig, at hun skulle arbejde med at stikke vatpinde ind i næsen på folk.

- Men da jeg fik at vide, at Falck manglede folk, syntes jeg, der var lidt spænding i det. Det er lidt sjovt, og det er ikke noget, man ellers sådan lige prøver.

- Når der ikke er corona, har jeg dyrket meget gymnastik, og da vores opvisninger blev aflyst sidste år, var jeg sur og syntes, det var mega uretfærdigt. Jeg ville have, at corona skulle overstås hurtigst muligt, og så synes jeg jo, det er fint, at jeg nu selv tager del i det for at gøre et eller andet, siger Johanne Tøgersen.

Der skal være godt styr på hygiejne på teststederne.

I starten var det lidt grænseoverskridende for hende at stikke en vatpind op i næsen på folk, men det er hurtigt blevet en rutine, og hun kan mærke, at jobbet som poder har udviklet hende.

- Jeg er ikke genert, men jeg har måske tit tænkt ”uha, det kan jeg ikke finde ud af, så det skal jeg ikke”. Jeg er blevet bedre til bare at springe ud i tingene, og så har jeg udviklet mig i forhold til at tage ansvar.

- Jeg tror også, kollegaerne er med til at udvikle mig, for man møder hele tiden nye mennesker, og det bliver lidt som en lille familie, siger Johanne Tøgersen, der nu overvejer, om hun på et tidspunkt vil uddanne sig til ambulancebehandler.

Gør en forskel

På Falcks testcenter i Thisted arbejder 27-årige Katrine Nielsen, Sundby Mors, for tiden som poder. Hun blev uddannet sygeplejerske i 2019, men efter en sygemelding i forbindelse med en kæbeoperation havde hun brug for en tid med at lave noget andet.

- Jeg havde brug for en pause som sygeplejerske, fordi arbejdsforholdene er svære at arbejde under lige nu. Som poder prøver jeg noget nyt og er med til at gøre en forskel i den her corona-tid, siger Katrine Nielsen.

Katrine Nielsen, 27 år og fra Sundby Mors, havde brug for en pause som sygeplejerske og tester nu folk for corona.

For hende er en spændende del af jobbet at møde mange forskellige mennesker, ligesom hun gjorde som sygeplejerske.

- Som poder skal du være imødekommende, åben og acceptere alle mennesker, uanset hvilken baggrund de har, siger hun.

For Katrine Nielsen har det også været spændende at få mange nye kollegaer, og hun synes, der er et godt bånd mellem dem. Hun mener, det er en fordel, at de alle kommer med forskellige baggrunde.

- Som sygeplejerske har jeg en stor viden om hygiejne, som mine kollegaer kan spørge mig til råds om. Men alle mine kollegaer er lige gode til at pode, uanset om man er ufaglært, sygeplejerske eller noget andet, siger Katrine Nielsen.