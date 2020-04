Til time i klassen igen onsdag efter påske

NYKØBING:Afgangsholdene på de gymnasiale uddannelser får nu lov at få fysisk undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet har i kølvandet på statsminister Mette Frederiksens seneste tale til nationen under corona-krisen meldt ud, at 3. g- og 2. hf-klasser skal møde på deres respektive skoler onsdag 15. april.

Det er man her op til påske gået i gang med at forberede på Morsø Gymnasium i Nykøbing. Rektor Kurt Sonne Thomsen siger om situationen:

- Vi mangler endnu at få de nærmere retningslinjer for, hvordan vi må og kan undervise de elever, der skal til eksamen i år. Det er klart, at der ikke kan blive tale om normale undervisningssituationer. Vi vil nok blive henvist til at fordele eleverne over flere klasselokaler, men det bliver med fysisk kontakt, hvor man på behørig afstand kan se læreren i øjnene og tale med ham eller hende, siger Kurt Sonne Thomsen.

Han tilføjer, at der for 1. og 2. g fortsat vil være tale om virtuel undervisning i hjemmet.

- Sådan bliver det frem til og med 10. maj, hvor vi får en ny udmelding. Det vil i praksis sige resten af indeværende skoleår, men hvad der skal ske i eksamensperioden for de elever, der ikke skal tage afgangseksamen, ved vi endnu ikke, siger rektor på Morsø Gymnasium.