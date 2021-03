Tilbage på skolen en enkelt dag: 5. klasseelever fik snakket "rigtigt" sammen til forårsrengøringen

BJERGBY:- Pas på ikke at ramme hinanden med vandslangen!

Sådan sagde lærer Lotte Bille, inden 4.-5. klasseeleverne på Bjergby Friskole med gulvskrubber og skuresvampe kastede sig over at gøre skolens hoppepude forårsren og klar til brug.

I dag fik landets elever i grundskolen fra 5. til 8. klasse lov at møde i skole fysisk en dag om ugen, og på Bjergby Friskole var det eleverne i 5. klasse, der som de første på skolen kunne tage en pause fra online-undervisningen derhjemme.

For 11-årige Josefine Krarup Møller var det dejligt at være tilbage på skolen en enkelt dag efter en lang nedlukning.

- Timerne i online-undervisning har været lidt det samme som at være på skolen, men frikvartererne er virkelig kedelige derhjemme. Her på skolen kan man være en del af fællesskabet, sagde Josefine Krarup Møller, der også syntes, det var fint nok at skulle gøre hoppepuden ren.

- Så kan man gå og snakke med sin klasse imens, lød det fra hende.

Fokus på trivsel

Når 5.-8. klasse på Bjergby Friskole får lov at være i skole en dag om ugen, foregår det kun udendørs, og derfor vil der sådan en dag være fokus på trivsel, fortalte skoleleder Luise Boje Mortensen.

- Online-undervisningen har kørt godt, og eleverne er godt med fagligt, så nu handler det bare om at være sammen. Det handler om at mærke hinanden igen og finde hinanden igen socialt. Vi er heldige at have gode udenomsfaciliteter her i Bjergby, så eleverne ikke kun er på skolen, sagde Luise Boje Mortensen.

Hun håber, at alle elever kan vende tilbage på skolen til almindelig undervisning efter påske.

- Det glæder vi os alle utroligt meget til, sagde Luise Boje Mortensen.