Tiltale: Mand truede sin hustru med jagtgevær

NYKØBING: En straffesag om trusler med et jagtgevær juleaften forrige år i Nykøbing, begyndte torsdag i retsafdelingen i Thisted.

Ifølge sigtelsen havde en 45-årig mand truet sin hustru med et jagtgevær om eftermiddagen juleaftensdag på deres bopæl i Nykøbing.

Han forklarede i retssagen, at der havde været en del strid mellem dem, men de var dog stadig gift og boede sammen og hustruen var da også med som tilhører.

Efter han havde truet hende, lagde han geværet fra sig, men da hun opdagede, at det var ladt, tog hun hjemmefra.

Kort efter dukkede politiet op og ringede til den 45-årige og forlangte han kom ud med hænderne over hovedet.

Det gjorde han, blev anholdt og kørt til politigården i Holstebro, hvor han næste dag blev afhørt.

Men sagen nåede ikke hele vejen igennem, da den 45-årige mand, som var sigtet i sagen, ikke kunne huske en væsentlig detalje, som han dengang havde forklaret til politiet.

Nemlig om han havde ladt geværet eller ej.

Da retssagen var lagt an til at blive en tilståelsessag og den 45-årige kunne ikke længere huske, om han havde stoppet to patroner i jagtgeværet eller ej, blev sagen udsat, og nu skal der vidner ind og fortælle og to domsmænd skal med for at vurdere beviserne.

Hvornår den bliver berammet er ikke afklaret endnu.