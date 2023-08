Tiltrak sig politiets opmærksomhed, da han kørte over for rødt: Det skulle han aldrig have gjort

Man skal selvfølgelig aldrig sætte sig bag rattet i sin bil, hvis man drukket. Gør man det alligevel, bør man i egen og andres interesse koncentrere sin nedsatte opmærksomhed om at overholde færdselsreglerne.

Det var lige præcis, hvad en 26-årig mand fra Flade ikke gjorde, da han natten til lørdag kørte i Nykøbing. En politipatrulje observerede klokken 02.16, at manden kørte over for rødt i Nygade og standsede ham derfor. Han viste sig at være spirituspåvirket og blev taget med til blodprøveudtagning. En dobbelt sigtelse for dette og for at køre over for rødt venter foreløbig manden.

Tidligere på aftenen, klokken 18.30, standsede en patrulje en motorcyklist, der også havde gjort opmærksom på sig selv. Hans motorcykel var nemlig uden nummerplade og ikke indregistreret. Føreren, en 17-årig lokal mand, havde heller ikke kørekort, så også her vanker der dobbelt sigtelse. Episoden fandt sted på Møgelvej ved Sundby Thy.

Klokken 04.32 natten til lørdag standsede politiet på Østerbakken i Thisted en 38-årig kvinde, der formentlig var på vej hjem til Østerildområdet efter en glad nat i byen. Også hun blev sigtet for at køre bil i spirituspåvirket tilstand efter en positiv test.