Timelang debat: Forlig gav 80 meter fortov

Hertil og alligevel lidt længere. Talsmand for byrumsgruppen i Sundby, Erik Vejling, stillede sig nogle timer før kommunalbestyrelsesmødet op og viste, hvor langt flertallet af politikerne ville strække sig med hensyn til fortov, nemlig op til sidevejen Under Bakken på Sundbybyvej. Men det blev alligevel til yderligere et stykke.