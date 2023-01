Tiny houses i tre klynger på Mors

MORS:Det bliver ikke helt så frit som sneglen, der med huset på ryggen udser sig en ny placering, når naboskabet bliver for træls. For selv om tiny houses er en trend, der hylder den totale frihed, er der regler og bindinger, der skal overholdes.

- Konceptet tiny houses bygger på bæredygtighed, men også på fællesskab. Men Planloven sætter grænser for, at husene kan blive spredt ud over det åbne land. Derfor er det mere oplagt at samle dem i klynger, og den kommunale arbejdsgruppe, der har set på mulighederne, peger på to placeringer: Dels ved Højskolen Mors i Flade og dels i Ørding, hvor der begge steder er projekter i gang. En tredje mulighed er havebymiljøet ved Pilestrædet i Nykøbing, siger Meiner Nørgaard (DD), formand for Morsøs udvalg for teknik og miljø.

Højskolen har ønsket at udvide sin overnatningskapacitet med en række tiny houses, der vil passe godt ind i skolens temaer, heriblandt fællesskab, bæredygtighed og permakultur. I Ørding tales der om mindre hytter til udlejning til cykelturister eller folk, der vil prøve at bo småt.

Ideen om tiny houses på Mors blev lanceret sidste år af udvalgsmedlem Poul Roesen (K). Han er ikke utilfreds med, at placeringen af dem ser ud til at blive indskrænket til bestemte områder.

- Nej, for de mennesker, som er interesseret i denne boform, vil gerne bo i klynger, hvor de kan have et fællesskab. Desuden kan et tiny house let koste omkring 500.000 kr., hvilket man sagtens kan få et større parcelhus for på Mors, så der skal stilles krav til forberedelserne, herunder forsyningstilslutninger. Ved at udpege de tre områder kan vi få testet ideen, idet vi nu vil få noget konkret at tilbyde tilflyttere, der vil bo småt. Og på trods af klyngetanken, er det jo stadig muligt at lov at opstille et tiny hourse på en tom grund i en landsby, hvor installationerne er intakte fra det hus, der blev revet ned , siger Poul Roesen.

Den enlige konservative i kommunalbestyrelsen har benyttet sin ret til at stille forslag, der ikke kommer fra et udvalg eller fra den kommunale forvaltning.

- Selv om man er et lille parti, kan man godt være med til at sætte dagsordenen. Jeg er meget tilfreds med, at forvaltningen har taget mit forslag alvorligt og har haft et udvalg til at kulegrave mulighederne og se på erfaringerne med tiny houses i andre kommuner. Det kan jeg kun være tilfreds med, siger Poul Roesen.