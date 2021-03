Tivoli er åbent: Jesperhus venter stadig på svar

LEGIND:Foreningen for Danske Forlystelsesparker skriver torsdag i en pressemeddelelse, at blandt andet Tivoli og Legoland åbner for gæster på de udendørs arealer allerede lørdag.

Dermed er sæsonen for forlystelsesparkerne skudt i gang, men lokalt må vi vente lidt endnu, før vi kan snuse til blomsterne eller tage en tur i Krokodilleraceren.

Jesperhus tog nemlig helt tilbage i februar den tunge beslutning om helt at aflyse en ellers udsolgt påske i ferieparken, og det er der ikke ændret på, selvom konkurrenterne efterhånden begynder at rasle med sablerne.

- Vi er ikke helt afklarede endnu. Vi afventer fra regeringen en nærmere præcisering på, hvad vi må og ikke må til maj, siger administrerende direktør Peter Overgaard.

Efter Folketingets udmelding om den seneste genåbningsplan er der endnu ikke fastlagt nærmere retningslinjer for, hvordan parken skal bære sig ad med at genåbne de mange kvadratmeter under tag.

- Vi plejer at åbne omkring 1. maj, og der er nogle datoer omkring det tidspunkt, hvor vi skal have afklaring på, hvor meget vi må åbne og hvordan, siger direktøren.

Åbningen af blomsterparken er sædvanligvis en festdag med besøg af flotte veteranbiler. Hvorvidt, det bliver muligt i år, er uvist lidt endnu.

Ifølge Peter Overgaard skulle der gerne foreligge en afklaring om de specifikke vilkår for parkens åbning i løbet af påskeugen.