To biler stødt sammen ved bro - sprittest venter en af bilisterne

SALLINGSUND:Kort før kl. 14 stødte to biler sammen på rute 26 kort før Sallingsundbroen på Mors-siden.

Det bekræfter vagtchef Jens Claumarch fra Midt- og Vestjyllands Politi.

- Uheldet er sket ved lav hastighed, så der er så vidt jeg er orienteret ikke sket personskade. Men det skaber en del gene for trafikken på stedet, for uheldet er sket på et sted, hvor der er vejarbejde, og hvor vejbanen er indsnævret, oplyser vagtchefen.

I øjeblikket er kun et spor farbart, og der er politi på stedet, som dirigerer trafikken.

Kort før uheldet skete, havde politiet fået en anmeldelse om en bil, der kørte slingrende og usikkert i området. Samme bil er involveret i uheldet, oplyser Jens Claumarch.

- Derfor er det også nærliggende at teste føreren for spirituskørsel, konstaterer han.