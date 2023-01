To forsøg på at finde viceskoleleder. Men forgæves

SYDMORS:Trods to stillingsopslag er det ikke lykkedes at finde en ny vicskoleleder til Sydmors Skole og Børnehus i Vils. Derfor har Morsø Kommunenu bedt den tidligere viceskoleleder, Morten Ahle, om at komme tilbage i en periode.

Morten Ahle tiltrådte som viceskoleleder ved skoleårets begyndelse, men valgte at sige op inden for den tre måneders prøveperiode.

- Han har lovet at hjælpe til i en periode og løse de opgaver, som ligger på viceskolelederes bord, fortæller Michael Dahlgaard, skole- og dagtilbudschef i kommunen.

Der er ikke sat en slutdato for denne ansættelse, men Michael Dahlgaard forventer, at det bliver resten af skoleåret. Kommunen vil så gøre et tredje forsøg på at finde den rigtige mand eller kvinde til jobbet, således at den pågældende kan tiltræde efter sommerferien.

Det var ikke fordi, at der manglede interesse for stillingen, hverken ved det første opslag af stillingen i november eller genopslaget her i januar.

- Begge gange fik vi omkring 10 ansøgere. Vi havde nogle af dem til samtale, og det var behagelige og dygtige mennesker. Men der var ikke et match med opgaven som viceskoleleder på Sydmors Skole, siger Michael Dahlgaard.

Sydmors Skole fik sidste år helt ny ledelse, efter at Tenna Bilstrup og Søren Østergaard i foråret stoppede som henholdsvis leder og viceleder. Keld Rønager kom til Sydmors som skoleleder fra et job som afdelingsleder på Bedsted Skole i Thy, mens Morten Ahle tidligere har været viceskoleleder.

Men efter et par måneder måtte han erkende, at skiftet til en folkeskole viste sig at være en større forandring end forudset, fortalte Morten Ahle til Nordjyske. Nu vender han altså tilbage for en periode.