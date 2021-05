To hurtige mål og tre point til Hanstholm

HANSTHOLM:Der var vigtige point på spil lørdag eftermiddag i Serie 2, da Hanstholm IF hjemme tog imod MorsØ FC. Inden kampen havde Hanstholm IF kun formået at hente fire point i syv kampe, og holdet kæmper derfor for overlevelse i Serie 2. Anderledes godt ser det ud for MorsØ FC, som inden lørdagens kamp indtog andenpladsen med 13 point for syv kampe.

Men det var Hanstholm IF, som kom bedst fra start i lørdagens kamp. Der var ikke spillet mere end otte minutter, før Uffe Skinnerup blev nedlagt i feltet, og der blev dømt straffe til Hanstholm IF. Det tog Uffe Skinnerup sig selv af og sparkede hjemmeholdet foran 1-0.

To minutter senere bragte Uffe Skinnerup Hanstholm IF yderligere foran 2-0. Målet kom efter, at han var på vej mod baglinjen, men tog et træk ind i banen, hvor han skød på mål. Det skud blev blokeret af MorsØ FC, men returbolden endte igen hos Uffe Skinnerup, som sparkede bolden i mål.

- Vi spillede en dårlig første halvleg, hvor vi slet ikke var klar. De får scoret to hurtige mål, hvor de straffede vores fejl, og det er selvfølgelig svært at hente, siger spillende træner for MorsØ FC, Mickey Berg.

Efter scoringerne fik MorsØ FC mere boldbesiddelse, men der blev ikke scoret mere i første halvleg.

- Efter scoringerne overlod vi med vilje initiativet til MorsØ FC og stillede os tilbage, så vi kunne satse på kontra. Den plan fortsatte vi med i anden halvleg, men det lykkedes ikke helt, siger Per Kristiansen, som er træner for Hanstholm IF.

Efter pausen kom MorsØ FC bedre ud og begyndte at kreere chancer, og efter 49 minutter fik de også reduceret til 2-1. Her var det Rasmus Goul Nielsen, der kom først på et indlæg, som han headede i mål.

MorsØ FC fortsatte med at presse yderligere på, og Hanstholm IF's målmand måtte diske op med flere gode redninger for at forhindre en udligning. Hjemmeholdet kom også selv afsted på kontra, men der blev ikke scoret flere mål i kampen. Derfor kunne Hanstholm IF juble over tre meget vigtige point i bunden af Serie 2.

- Vi spillede også en kamp i torsdags, så vi var lidt nervøse for, om vi havde kræfterne, da de reducerede. Men vi fik heldigvis redet stormen af, og det er dejligt at få tre point igen, siger Per Kristiansen.

- Vi er nødt til at kigge ind ad, fordi vi gør det svært for os selv i dag med de fejl vi laver, siger Mickey Berg.

Kampfakta:

Fodbold, Serie 2

Hanstholm IF

MorsØ FC

Resultat: 2-1

Pause: 2-0

Mål: 1-0 Uffe Skinnerup (8), 2-0 Uffe Skinnerup (10) og 2-1 Rasmus Goul Nielsen (49)