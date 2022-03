To lommetyve stjal 3500 kr. fra ældre mand

NYKØBING:En 81-årig mand var onsdag ude for at handle i Netto i Vestergade, da han omkring kl. 15:55 opdagede, at han manglede sin tegnebog.

Pengepungen indholdt udover diverse kort og hævekort også kontanter.

Politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted oplyser, at hævekortet efterfølgende er brugt til at hæve 2000 kr. fra Jyske Bank, inden kortet blev spærret.

Således er det samlede udbytte, som lommetyvene slap af sted med, 3500 kr.

Politiet har offentliggjort følgende signalement af de formodede lommetyve:

Der skulle være tale om to mænd på 40-50 år, "ikke etnisk-danske af udseende", mellem 175-180 cm. høje. Den ene havde kort, sort hår, den anden var kronraget med fuldskæg, og de var begge iført mørkt tøj.

Har man oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på tlf. 114.