To mænd stoppet med indbrudskit i bilen: Havde stoffer og tyvekoster derhjemme

NYKØBING:Der var lidt af alt det, man som indbrudstyv kunne tænkes at få brug for, da en patrulje fra Midt- og Vestjyllands Politi kiggede i bagagerummet på en bil, de stoppede kl. 00:39 natten til tirsdag.

Det oplyser politikommissær Lillian Jensen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Hverken skruetrækkere, handsker, koben eller lommelygter kunne bilens 48-årige fører og 42-årige passager redegøre for, hvad de skulle bruge til. De kunne ikke forklare, hvorfor de havde mudrede sko, ej heller hvorfor de befandt sig på Jernbanevej på det fremskredne tidspunkt.

Den 48-årige fører vakte patruljens mistanke og blev testet for narkopåvirkning. Trods flere forsøg lykkedes det dog ikke for ham at gennemføre prøven, og til sidst tilstod han, at han var under påvirkning af hash og amfetamin. Herudover havde han heller ikke førerret, og han fik en sigtelse for begge forhold.

På baggrund af bilens noget særegne last, besluttede politiet at ransage de to mænds adresser, to forskellige steder i Nykøbing.

Her fandt man frem til tøj på bøjler, der så ud til at være stjålet, samt et kørekort, der ikke tilhørte nogen af de to, men stammede fra et indbrud tidligere på året. Herudover fandt man hash og amfetamin.

De to mænd blev anholdt og blev taget med på stationen til afhøring. Kl. 3:30 blev de atter sat på fri fod med en frisk håndfuld sigtelser i baglommen.

Bilens ejer kan i øvrigt se frem til at modtage en sigtelse for at overlade føring af bilen til en person uden førerret.