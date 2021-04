To nye Venstrefolk melder sig på banen

MORS:For anden gang stiller Allan Sørensen op for Venstre, når der til november skal afholdes kommunalvalg på Mors. Den 40-årige distriktsleder i hjemmeplejen og hverdags-rehabiliteringen i Viborg Kommune var også var på Venstres liste til kommunalvalget i 2013.

Allan Sørensen bor i Nykøbing med Betina og deres tre drenge.

- I Morsø kommune passer vi godt på vores ældre. Vi har en god hjemme- og sygepleje, der passer borgere i eget hjem, hvor de fleste ældre borgere helst vil være. I Morsø kommune har vi også et stærkt set-up for udsatte familier og børn, når familier har det svært rammer det især børnene. Det er begge områder som jeg vil arbejde på at udvikle og gøre endnu bedre, siger Allan Sørensen.

Chris Dahl fra Frøslev er også klar til at stille op for Venstre til kommunalvalget. Chris er 31 år og lever sammen med Anne-Krestine og tre børn på ni, otte og seks år.

Chris er ansat ved Arbejdsmarked og Borgerservice i Struer Kommune, hvor han også tidligere har været konsulent på skole og dagtilbudsområdet.

Chris Dahl - ugens tilbud fra Venstre Mors. Privat foto

I fritiden skriver han bøger. Han har udgivet to krimier, der foregår på Mors, er i øjeblikket i gang med sin tredje. Fritiden bruges også på bestyrelsesarbejde, hvor han lige nu sidder i borgerforeningen Frøslev & Omegn og Udviklingsselskabet Midtmors, der ejer Børnehaven Majgaardens bygninger.

- Hjemme hos os mener vi, at det er vigtigt, at man er med til at tage ansvar for det fællesskab man er en del af og involverer sig, så da Hans Ejner (Bertelsen, borgmester, red.) ringede og spurgte om jeg ville stille op, gjorde jeg mig overvejelser om lokalpolitik kunne være foreneligt med småbørnslivet. Herhjemme blev vi dog hurtigt enige om, at tiden var inde for at være med til at tage ansvar og bidrage for udviklingen af det store fællesskab på Mors, siger Chris Dahl.

Han ser gerne, at der er flere repræsentanter for børnefamilierne i kommunalbestyrelsen, nogen der kan være med til at definere og kvalificere børn og unges rammer i dagtilbud, skole og fritidstilbud.

Med de to kommunalt ansatte har Venstre Mors foreløbig præsenteret ni navne til stemmesedlen. Ingen af dem er blandt de nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer.