To nye Venstrefolk på Mors opstiller til KV21

MORS:Endnu to navne er blevet kastet på bordet til partiet Venstres opstillingsliste til Kommunalvalg 2021. Revisor Hans Henrik Stordal Ebbesen, født i Bjergby og bosat i Nykøbing, er det seneste ubeskrevede blad i kommunalpolitisk sammenhæng. Han er født i 1959 og har boet i Aarhus i 10 år, hvor han tog sin uddannelse til cand. merc. aud.

Hans Henrik Ebbesen har droslet ned arbejdsmæssigt og håber at kunne bidrage med erfaring fra erhvervs- og fritidsliv, hvis han bliver valgt ind.

Thomas Dahlgaard, 44 år og fra Dragstrup, har i modsætning til Ebbesen været i valgkamp før. I 2017 stillede han op for Liberal Alliance som nummer to efter det daværende kommunalbestyrelsesmedlem Uffe Korsgaard, men ingen af dem blev valgt.

Thomas Dahlgaard - stiller op for Venstre på Mors.

Thomas Dahlgaard arbejder som uddannelsesvejleder i Morsø Kommune.

- Jeg vælger at stille op til kommunalvalget for at støtte op omkring borgmesteren, som jeg synes har gjort en god og sikker indsats i de seneste mange år, og som forhåbentlig kan fortsætte i næste valgperiode også, siger Thomas Dahlgaard.

Med de to seneste har Venstre Mors offentliggjort i alt seks kandidater til valget 16. november. Ingen af dem sidder i den nuværende kommunalbestyrelsesgruppe på 11 personer. Det anses dog for givet, at borgmester Hans Ejner Bertelsen genopstiller for partiet.