To testet positive på Mors: Direktør opfordrer flere til at gøre brug af test-muligheden søndag

NYKØBING:Der var 261 borgere, som lørdag stillede sig i kø til en lyntest for coronavirus på Sundhedscentret i Strandparken i Nykøbing.

Det oplyser Kjeld Brogaard, regionsdirektør ved Falck Region Nord, som står for at hurtigteste borgere på Mors i denne weekend.

Af de 261 borgere, der lørdag fik stukket en podepind op i næsen, blev to borgere testet positive for corona, fortæller Kjeld Brogaard.

Weekendens mulighed for at blive lyntestet skyldes, at Morsø Kommune igennem flere uger har haft et højt smittetryk.

Direktør: Udnyt chancen

Med det setup, Falck har i Nykøbing, er der kapacitet til at teste cirka 700 borgere om dagen, og Kjeld Brogaard opfordrer derfor til at tage en tur forbi Sundhedscentret søndag og blive testet.

Det kræver ikke tidsbestilling, men man skal huske at have mundbind på, når man ankommer, og i øvrigt medbringe id i form af sundhedskort, kørekort eller pas.

- Jeg håber virkelig, der kommer nogle flere i morgen (søndag, red.) og udnytter chancen, når vi er i nærområdet, også selvom man ingen symptomer har eller ikke har mistanke om smitte. Vi finder nogen hver dag, hvor det kommer bag på dem, at de er positive, siger Kjeld Brogaard efter lørdagens testning på Mors.

Man kan benytte sig af at blive hurtigtestet på Sundhedscentret i Nykøbing igen søndag mellem kl. 9 og 17, og man får svar på sin prøve efter 15 minutter.

Morsø Kommune understreger, at hurtigtesten ikke bør anvendes, hvis man har symptomer eller er nær kontakt til en smittet, da resultatet er mindre præcis end de tests, der udføres via Region Nordjylland og TestCenter Danmark. Hvis man skal testes forud for en undersøgelse eller indlæggelse, skal man også booke tid til en PCR-test på coronaprover.dk i stedet.