To tissehuse til de små

NYKØBING:Når børnehaven eller sfo'en er på tur i det fri, er der altid mindst en i flokken, som får brug for et toilet. Det er ikke altid så nemt at imødekomme, men nu har Nykøbing udsigt til at få et nye, veludstyrede toiletbygninger.

- Vi har fået i alt 425.000 kroner fra Nordea Fonden til det, de kalder friluftsstøttepunkter. Det vil sige handicapvenlige toiletbygninger, som i den ene ende vil rumme aflåselige depotrum til opbevaring af remedier til leg med mere for børnehaver og sfo'er. Pengene vil blive brugt sammen med tidligere afsatte kommunale penge, sådan at udgiften bliver dækket ind, siger Meiner Nørgaard (DD), formand for udvalg for teknik og miljø, der godkendte et tilskud fra fonden på to gange 212.500 kr. til toiletbygninger på Refshammer ved Strandhuse 10 og ved Klosterbugten i nærheden af Mågevej.

Samtidig har kommunen givet sig selv byggetilladelse til husene, der vil blive opført med en facadebeklædning svarende til den, der er på Brohuset i Sundby Mors Havn. Altså en bæredygtig, lys listebeklædning i varierende bredde.

Der har været fremført et ønske fra daginstitutioner og skoler om at få et toilet med opbevaringsmulighed de to steder ved stranden i Nykøbing. Driften og vedligeholdelse af husene vil kommunen tage sig af.