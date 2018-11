To varebiler røg i grøften på Rute 26

MORS: To chauffører af to varebiler slap uden en eneste skramme, da deres biler kørte sammen og røg i hver sin side af grøften fredag eftermiddag kl. 13.30 på Rute 26 lige syd for afkørslen til Næssundvej.

- Vi fik melding om, at der var sket et frontalsammenstød, så derfor sendte vi en en paramediciner og to lægeambulancer til stedet, men da vi kom derud, gik chaufførerne ved deres biler og ryddede op. Bilerne har lige snittet hinanden, siger Anders Olesen, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Til gengæld er bilerne så skadede efter sammenstødet, at de med vagtchefens ord som minimum skal en tur på værksted eller måske endda på skrotpladsen, når de er fjernet fra uheldsstedet.

De to hvide varebiler blev ført af henholdsvis en 66-årig mand fra Nykøbing og en rumænsk chauffør, hvis alder det ikke har været muligt at få oplyst.

Uenighed om årsag

Hvilken retning de to chauffører kørte i, da uheldet skete, ved politiet ikke. Men de kørte modsat hinandens køreretning.

- Der er uenighed om årsagen til uheldet, men begge biler var for tæt på midterstriben og skulle have holdt længere til højre, siger vagtchefen og fortsætter:

- Det er typisk uopmærksomhed, som er skyld i ulykker som denne. Men det kan også være den tætte tåge over Mors, tilføjer han.

Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi skabte uheldet ikke trafikale problemer. Vejen var kortvarigt afspærret, men derefter var det muligt at passere uden problemer.