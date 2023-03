To vidt forskellige halvlege da Mors-Thy Håndbold Akademi slog Skjern

NYKØBING:Mors-Thy Håndbold Akademi skulle fredag aften i aktion på hjemmebane mod Skjern i U19-ligaen. Det blev en kamp med to meget forskellige ansigter, for niveauet i de to halvlege var milevidt fra hinanden. Selvom niveauet var svingende, så vandt Mors-Thy U19 sikkert med 35-25 over Skjern.

- Jeg var utrolig tilfreds med første halvleg, hvor vi var gode i alle spillets facetter. Vores anden halvleg var nok noget af det dårligste i sæsonen, og der var ikke sammenhæng i hverken forsvar eller angreb, siger Mors-Thy Håndbold Akademi-træner Lars Krarup.

Selvom Mors-Thy U19 allerede har sikret sig 1. pladsen i puljen, så blev der ikke slækket på tingene fra kampens start. I angrebet kom hjemmeholdet med nemhed frem til scoringer, og i defensiven havde Mors-Thy U19 rigtig godt styr på Skjern. Efter en god første halvleg førte hjemmeholdet med hele 21-9 til halvleg.

- Vi havde ikke så meget at snakke om i pausen, for jeg var rigtig tilfreds med det, som spillerne havde leveret, siger Lars Krarup.

I anden halvleg faldt niveauet så for Mors-Thy U19. I egen offensiv blev der truffet forhastede og forkerte beslutninger, mens der i defensiven manglede sammenhæng. Hele halvlegen igennem kunne hjemmeholdet ikke få tingene til fungere. Hjemmeholdets store pauseføring gjorde dog, at kampen aldrig blev spændende, og Mors-Thy U19 endte med at vinde kampen med 35-25

- Vi taber jo anden halvleg med 14-16, og det kan jeg ikke huske, hvornår vi sidst har gjort. Normalt plejer vores spillere at kende deres roller til perfektion, men det så jeg ikke i kampen mod Skjern, og det ærgrer jeg mig over, siger Lars Krarup, der dog ikke er bekymret for, hvorvidt om hans mandskab er på vej ned i en formmæssig bølgedal inden DM-slutspillet i slutningen af april.

- Vi sparede flere af vores stamspillere mod Skjern, så vi har meget mere at byde ind med. Spillerne skal nok være klar, når det gælder, siger han.