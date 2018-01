Tømrer åbner afdeling i Aarhus

MORS: Ønsket om, at Morsø Tømrer - og Snedkerforretning, MTS, vedbliver at være en aktør i store byggeprojekter og kommer til at kunne dække et større geografisk område, har fået firmaet til at åbne en afdeling i Aarhus.

Men de lokale opgaver på Mors prioriteres fortsat højt, understreger Kurt Justesen og Max Bransholm Mikkelsen, ejere af MTS.

- Helt lavpraktisk har vi ansat en projektleder til at stå for vore projekter i Østjylland, som repræsenterer den kvalitet MTS står for. Vores projektleder Ole Ruby Vester vil stå for dagligdagen i Afdeling Øst, men alt det administrative vil blive styret fra Mors, siger Max Bransholm Mikkelsen og fortsætter:

- Man kan sige at MTS væksttræ fortsat skal beholde sine solide grundstamme på Mors, men der er jo intet galt i at forgrene sig til andre dele af Danmark.