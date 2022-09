Toldbygning i nyt udbud

NYKØBING:Morsø Kommune gør nu alvor af at sende den gamle toldkammerbygning på Havnen 4 i nyt offentligt udbud. Frem til 1. november kan interesserede frit byde på bygningen, men det kræver, at man ledsager kroner og øre-buddet med en projektbeskrivelse, som kommunens økonomiudvalg kan bifalde.

For det var ifølge borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) det, der manglede, da udvalget 24. august forkastede de to bud, der var indkommet. Det ene kom fra direktør og partner Jens Holmgaard Pedersen, der gik ind med henblik på at bevare huset som ramme for Morsø Turistbureau. Han siger om anden budrunde:

- Der skal indgives nyt bud på et nyt projekt, og det fremgår af salgsvilkårene, at det skal være noget, der ikke er der i forvejen. Jeg vil ikke byde på bygningen med andet formål end at drive turistkontor. Men jeg har ikke gjort min stilling op med hensyn til, om jeg vil byde igen, siger Jens Holmgaard Pedersen.

En lang række morsingboer har protesteret mod planerne om at sælge toldbygningen fra år 1900. Foto: Bo Lehm

Han var fremme med en påstand om, at den pludselige indstilling om at sælge den gamle markante bygning var affødt af, at en tidligere minkavler vil indrette gindestilleri i bygningen. Det tager kommunen tilsyneladende bestik af ved at skrive:

"Muligheden for købstilbud fra en bredere kreds vil også kunne føre til, at kommunen opnår de for kommunen bedste købstilbud. Desuden vil kommunen kunne sikre sig imod kritik af, at der ved et ejendomssalg skulle være sket en usaglig begunstigelse af køber."

Det hedder også, at turistbureauet fraflytter ejendommen forud for overdragelse til mulig køber. Endvidere, at bygningen ikke må rives ned, men kan ombygges, hvis omfanget heraf beskrives i tilbuddet. Det gælder fortsat, at pris vægter med 50 procent og anvendelse/kvalitet med 50 procent. Udvalg for teknik og miljø tager stilling til de nye bud 23. november og økonomiudvalget 30. november. Indtil en køber er fundet er sagen lukket.