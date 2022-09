Toldbygning: Interfjord-folk trækker sig fra anden budrunde

NYKØBING:Som kraftigt antydet i Nordjyske forleden opgiver Jens Holmgaard Pedersen at give et nyt bud på den omstridte gamle toldkammerbygning på Havnen 4 i Nykøbing. Holmgaard havde i august budt på bygningen med henblik på at forhindre, at Morsø Turistbureau tvinges til at flytte væk fra havnen. Det gjorde han sammen med sin partner i transportvirksomheden Interfjord i Glyngøre og Steenberg's Hotel & Brasserie i Nykøbing, Henrik Markussen. De to har nu i en pressemeddelelse ladet forstå, at de er ude af det game.

- Efter at have læst udbudsmaterialet omhandlende toldbygningen, hvor Morsø Kommunen har ændret i en række kriterier for anvendelse af bygningen, giver det ikke længere mening for Henrik Markussen og jeg at byde på den. Vores ønske er, at der fortsat skal være turistkontor i bygningen, som udover mange maritime aktiviteter også er en stærk turistformidler og en aktiv spiller for udlejning af øens mange sommerhuse, vandrehjem og en god sparringspartner for øens hoteller og øvrige overnatningssteder, skriver Jens Holmgaard Pedersen.

- Det er ærgerligt, at vores politikere ikke lytter til den kritik, der har været af hele forløbet, siger erhvervsmanden Jens Holmgaard Pedersen. Arkivfoto: Bo Lehm

Sagen blev kontroversiel, da han selv midt i august fremsatte en begrundet påstand over for Nordjyske om, at det pludseligt besluttede udbud skyldtes en henvendelse til borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) fra tidligere minkavler Niels Otto Skjærbæk, der ønskede at købe bygningen med henblik på at indrette gindestilleri. Sideløbende havde en stor gruppe morsingboer gennem demonstrationer og underskriftsindsamling tilkendegivet deres modstand mod at sælge huset og tvinge turistkontoret ud.

Der indkom således to kun to bud på bygningen, men et flertal i økonomiudvalget valgte 24. august at forkaste dem begge og bebude en ny budrunde. Projekterne bag de to bud var utilstrækkeligt belyst, lød begrundelsen. I det nye salgsmateriale skriver kommunen, at ved at byde huset ud til en bredere kreds sikrer man sig mod kritik af usaglig begunstigelse af køber.

- Det er ærgerligt, at vores politikere ikke lytter til den kritik, der har været af hele forløbet, og ikke anerkender disse værdier, vi alle har gavn af. Vi ønsker hele teamet bag Visit Mors / Turistforeningen det bedste for fremtiden, og så bliver det spændende at følge toldbygningens fremtid og skæbne – vi ved, hvad vi har, men ikke hvad vi får i stedet, lyder det fra Jens Holmgaard Pedersen.

Fristen for at deltage i den nye budrunde udløber 1. november.