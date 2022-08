Toldkammerbygningen: Indkalder til demonstration foran rådhuset

NYKØBING:Britt Geisler og Ulla Andersen afleverede forleden 1441 underskrifter i en fælles protest mod kommunalbestyrelsens beslutning om at opsige turistkontorets lejemål i den tidligere toldbygning på havnen i Nykøbing og udbyde ejendommen til salg i et offentligt udbud.

Borgmesteren modtog underskrifterne med en bemærkning om, at det da gør indtryk.

Men indtryk er ifølge Ulla Andersen og Britt Geisler ikke nok.

- Vi savner handlinger, der viser at forløbet giver anledning til genovervejelse af kommunalbestyrelsens beslutning. Vi synes kommunalbestyrelsen bør genbehandle sagen i et åbent og inddragende beslutningsforløb i sammenhæng med udviklingsplanen for havnen, siger Ulla Andersen, der har en fortid som socialdemokratisk kommunalbestyrelsesmedlem.

Sagen kommer til endelig behandling på kommunalbestyrelsesmødet tirsdag 30. august.

Og hvis sagen fremlægges på et uændret grundlag, vil der blive arrangeret demonstration foran rådhuset samme dag ved halv fem-tiden.

- Ved demonstrationen kan de, der ikke fik underskrevet protesterne, også nå at vise deres holdning til sagen. Vi er glade for og stolte af de 1441 underskrifter, som vi fik på bare tre dage, og vi skulle måske have taget os tid til at indsamle flere, siger Ulla Andersen og Britt Geisler.