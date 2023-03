Se fotos: Kæmpekraner tilkaldt for at løfte væltet kæmpekran

THISTED:Den tonstunge mobilkran, der mandag væltede ned i grøften på hovedvej 26 nord for Thisted, blev sent tirsdag eftermiddag løftet op, hvorefter den nu er kørt tilbage til kranfirmaet Tage Kristensen A/S i Hanstholm.

Med en vægt på op mod 80 tons var det ikke nogen let opgave. Der skulle to lige så store mobilkraner til at løfte den væltede kolos. De kom fra samme firma.

Tonstung kranbil væltede på hovedvej - nu er den hævet

Mens den opgave stod på, var hovedvejen spærret i adskillige timer. Afspærringen blev etableret tidligt på eftermiddagen, og først ved 19-tiden var afspærringen ophævet.

Operationen forløb godt

- Operationen med at løfte mobilkranen op forløb godt, fortæller Mark Kristensen, medejer af kranfirmaet i Hanstholm.

Den tonstunge mobilkran slap uden større skader, da den mandag kom ud i den bløde rabat og væltede ned i grøften. Dog skal den undersøges onsdag af teknikere.

Føreren af uhelds-kranen slap uskadt fra vælteturen.

Se video fra bjærgningen:

Det blæste kraftigt på det tidspunkt, hvor mobilkranen væltede, men det havde ingen betydning. Den er så tung, at der skal mere til at vælte den end blæsevejr. Det var fordi mobilkranen uheldigvis kom ud i den bløde rabat i vejsiden, at det endte galt, fastslår firmaet.