Topchef er udpeget til særlig post

Hun har været kommunaldirektør i Morsø Kommune siden 2016. Nu skal Rikke Würtz dele ud af sine erfaringer og bidrage til at styrke debatten om offentlig ledelse, når hun sammen med to andre kvindelige topchefer fra det offentlige i de næste to år er udpeget som ledelsesambassadør.

Det er regeringen, KL og Danske Regioner, der har udpeget Rikke Würtz, Merete Agergaard, direktør i Skattestyrelsen, og Susanne Lauth, sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital som ledelsesambassadører for 2023-2025. Det er første gang i initiativets historie, at hver delsektor er repræsenteret i samme periode med en ambassadør, og at ambassadørskabet varer i to år.

Ledelsesambassadørerne skal bidrage til samtalen om, hvordan vi styrker samarbejdet og fællesskabet på tværs af den offentlige sektor, blandt andet ved at sætte spot på de muligheder og barrierer, der ligger i et tværgående ledelsessamarbejde, fremgår det af en pressemeddelelse fra Morsø Kommune.

De tre topchefer skal være med til at inspirere debatten om offentlig ledelse med egne erfaringer og perspektiver fra deres ledelseshverdag i hver sin del af den offentlige sektor.

Rikke Würtz har som nævnt været kommunaldirektør i Morsø Kommune siden 2016. Hun har tidligere været vicekommunaldirektør i kommunen samt været chef for Social og Sundhed og Trivsel og Sundhed. Før det var hun administrerende direktør på Københavns Privathospital. Hun er uddannet i strategi og ledelse fra Aarhus Universitet.

Merete Agergaard har været direktør i Skattestyrelsen siden 2018, og Susanne Lauth har været sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital siden 2021.Sidstnævnte har tidligere været vicedirektør på Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy.

Rikke Würtz, Susanne Lauth og Merete Agergaard tiltræder som ledelsesambassadører 1. september 2023.